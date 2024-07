Kolejnym trendem we fryzurach jaki zauważyliśmy są pewnego rodzaju loki, które przywodzą na myśl stylizacje rodem z teatralnych lat 40. Jean Paul Gaultier, Limi Feu, Johji Yamamoto, czy Tracy Reese to jedni z tych designerów, którzy w ten sposób uzupełnili swoje wiosenno-letnie kolekcje ubrań.

Te ekstrawaganckie loczki są bardzo w stylu Katy Perry, czy Nicki Minaj. Chociaż na co dzień nie będą najłatwiejszą fryzurą do stylizacji, to dla tych, które lubią odrobinę zwariowany i zakręcony styl to będzie hit.

Jak oceniacie tego typu fryzurę?

