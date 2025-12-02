Nikodem Marecki był 11-letnim aktorem, który zyskał popularność dzięki rolom w filmach „Biała Odwaga”, „Zołza” oraz w serialu „Szpital św. Anny”. Chłopiec uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu. Od najmłodszych lat łączył edukację z karierą aktorską, zdobywając sympatię widzów i uznanie reżyserów. Informacja o śmierci 11-latka obiegła media 1 grudnia, a serwis "Plejada" potwierdził ją w rozmowie z sekretariatem szkoły, do której chodził na co dzień. Okazuje się, że Nikodem Marecki zginął w tragicznym wypadku, jaki miał miejsce w miejscowości Szczepanowice.

Tragiczny wypadek Nikodema Mareckiego w Szczepanowicach. Co wydarzyło się 27 listopada?

Do tragicznego wypadku, w którym zginął Nikodem Marecki, doszło w czwartek 27 listopada 2025 roku w miejscowości Szczepanowice w powiecie krakowskim, województwo małopolskie. Około godziny 14:00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o potrąceniu dziecka przez samochód dostawczy. Na miejsce natychmiast przybyły jednostki straży pożarnej z OSP Goszcza, OSP Trątnowice i OSP Słomniki, a także karetka pogotowia i policja.

O godzinie 14.03 zostaliśmy zadysponowani do potrącenia pieszego w miejscowości Szczepanowice. Zgłoszenie wskazywało na młodą osobę, która pozostawała przytomna. Do działań udał się zastęp GBArt w pełnej obsadzie. Jako pierwszy na miejsce dotarł Zespół Ratownictwa Medycznego, który rozpoczął medyczne działania ratownicze. Chwilę później równocześnie przybyły jednostka OSP Słomniki oraz nasz zastęp, dzięki czemu możliwe było sprawne zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Wkrótce na miejsce dotarła również jednostka OSP Trątnowice - informowali strażacy z OSP Goszcz

W działania ratownicze zaangażowany został również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo szybkiej reakcji i podjętych prób reanimacji, życia chłopca nie udało się uratować.

Samochód dostawczy potrącił 11-letniego chłopca. Niestety, życia chłopca nie udało się uratować - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Krakowie.

Nikodem Marecki nie żyje

Reżyser Marcin Koszałka, twórca filmu „Biała Odwaga”, w którym Nikodem zagrał jedną z ról, przekazał dramatyczną informację o śmierci chłopca. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych ujawnił, że Nikodem zginął, gdy wysiadł z autobusu szkolnego i został potrącony przez nadjeżdżający samochód.

Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszna, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał... Do zobaczenia - napisał na Instagramie

Jak informuje serwis Onet, tragiczny wypadek bada prokuratura i są ustalane szczegóły tego zdarzenia. Do tej pory nie ma informacji, aby ktoś został zatrzymany w tej sprawie. Wiadomo jednak, że kierowca samochodu dostawczego w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbędzie się w środę 3 grudnia o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

