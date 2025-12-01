Tragiczne wieści obiegły Polskę w poniedziałek 1 grudnia 2025 roku. Nie żyje niezwykle utalentowany aktor młodego pokolenia. Nikodem Marecki miał zaledwie 11 lat. Informację o śmierci chłopca przekazali w mediach społecznościowych jego rodzice. Nastoletni artysta znany z takich hitów jak "Biała Odwaga" czy "Zołza" zginął w wypadku samochodowym.

Nie żyje Nikodem Marecki. Cała Polska opłakuje 11-letniego aktora

Początek grudnia zamiast radości przyniósł łzy goryczy. 1 grudnia 2025 roku rodzice jednego z najlepiej zapowiadających się aktorów młodego pokolenia przekazali w mediach społecznościowych dramatyczne wieści. Nie żyje 11-letni Nikodem Marecki. Młody aktor był znany m.in. z roli w "Białej odwadze", "Szpitalu św. Anny" oraz w serialu "Zołza", gdzie wcielił się w syna głównej bohaterki, granej przez Małgorzatę Kożuchowską.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 października 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych rodzice młodego chłopca.

Niedługo po opublikowaniu w sieci druzgocącej informacji, kondolencje rodzicom i najbliższym tragicznie zmarłego w wypadku samochodowym Nikodema Mareckiego, postanowiła złożyć jego serialowa mama, Małgorzata Kożuchowska.

Małgorzata Kożuchowska żegna 11-letniego Nikodema Mareckiego

Tuż po tym, jak media obiegła informacja o nagłej śmierci 11-letniego Nikodema Mareckiego, głos postanowiła zabrać jego serialowa mama z netflixowego hitu "Zołza", Małgorzata Kożuchowska. Pogrążona w rozpaczy aktorka napisała na mediach społecznościowych mamy zmarłego aktora:

Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny! Trudno uwierzyć w to, co się stało serce pęka. Nikodem był wspaniały.

Zobacz także: Grzegorz Wolny nie żyje. Lider uwielbianego zespołu odszedł nagle