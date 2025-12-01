Nie żyje 11-letni Nikodem Marecki. Małgorzata Kożuchowska żegna młodego aktora: "Serce pęka..."
Nagłe wieści o śmierci 11-letniego polskiego aktora młodego pokolenia, Nikodema Mareckiego, wstrząsnęły całą Polską. Chłopca pożegnała również Małgorzata Kożuchowska, która w hicie "Zołza" grała serialową matkę chłopca. Jej słowa wzruszają do łez.
Tragiczne wieści obiegły Polskę w poniedziałek 1 grudnia 2025 roku. Nie żyje niezwykle utalentowany aktor młodego pokolenia. Nikodem Marecki miał zaledwie 11 lat. Informację o śmierci chłopca przekazali w mediach społecznościowych jego rodzice. Nastoletni artysta znany z takich hitów jak "Biała Odwaga" czy "Zołza" zginął w wypadku samochodowym.
Nie żyje Nikodem Marecki. Cała Polska opłakuje 11-letniego aktora
Początek grudnia zamiast radości przyniósł łzy goryczy. 1 grudnia 2025 roku rodzice jednego z najlepiej zapowiadających się aktorów młodego pokolenia przekazali w mediach społecznościowych dramatyczne wieści. Nie żyje 11-letni Nikodem Marecki. Młody aktor był znany m.in. z roli w "Białej odwadze", "Szpitalu św. Anny" oraz w serialu "Zołza", gdzie wcielił się w syna głównej bohaterki, granej przez Małgorzatę Kożuchowską.
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 października 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki
Niedługo po opublikowaniu w sieci druzgocącej informacji, kondolencje rodzicom i najbliższym tragicznie zmarłego w wypadku samochodowym Nikodema Mareckiego, postanowiła złożyć jego serialowa mama, Małgorzata Kożuchowska.
Małgorzata Kożuchowska żegna 11-letniego Nikodema Mareckiego
Tuż po tym, jak media obiegła informacja o nagłej śmierci 11-letniego Nikodema Mareckiego, głos postanowiła zabrać jego serialowa mama z netflixowego hitu "Zołza", Małgorzata Kożuchowska. Pogrążona w rozpaczy aktorka napisała na mediach społecznościowych mamy zmarłego aktora:
Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny! Trudno uwierzyć w to, co się stało serce pęka. Nikodem był wspaniały.
