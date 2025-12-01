Nikodem Marecki był młodym, 11-letnim aktorem, który już w tak młodym wieku zdążył zagrać w kilku znaczących produkcjach. Najbardziej znany był z roli w filmie "Biała odwaga", gdzie wcielił się w postać brata głównej bohaterki, Bronki. Oprócz tego wystąpił również w filmie "Zołza" oraz serialu "Szpital św. Anny".

Tragiczny wypadek po wyjściu z autobusu szkolnego

Nie żyje Nikodem Marecki. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu, do której uczęszczał Nikodem Marecki, potwierdziła informację o jego śmierci. W rozmowie z dziennikarzem Onetu przedstawiciel sekretariatu szkoły przekazał, że pogrzeb chłopca odbędzie się w najbliższą środę, tj 3.12.

Marcin Koszałka, reżyser filmu "Biała odwaga", w którym Nikodem zagrał jedną ze swoich ról, zamieścił w mediach społecznościowych pożegnalny wpis, w którym poinformował, że chłopiec zginął w wypadku samochodowym:

Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w Białej odwadze synka głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał… Do zobaczenia.

Nikodem Marecki zagrał m.in. u boku Małgorzaty Kożuchowskiej w filmie "Zołza".

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Zobacz także: Grzegorz Wolny nie żyje. Lider uwielbianego zespołu odszedł nagle