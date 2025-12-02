Prokuratura zabrała głos ws. śmierci Nikodema Mareckiego. 11-letni aktor zginął w wypadku
Nie żyje Nikodem Marecki, 11-letni aktor znany z filmu „Biała odwaga” i popularnych seriali. Chłopiec zginął 27 listopada 2025 roku po tym, jak wybiegł zza autobusu i został potrącony przez samochód w Szczepanowicach. Jest komentarz prokuratury.
Nikodem Marecki był zaledwie 11-letnim aktorem, który zdołał już zapisać się w pamięci widzów dzięki swoim rolom w filmie "Biała odwaga" oraz popularnych polskich serialach. W produkcji "Biała odwaga" wcielił się w postać syna głównej bohaterki. Nikodem wystąpił również w takich serialach jak "Zołza", "Zakochani po uszy", czy "Papiery na szczęście". Grając u boku znanych polskich aktorów, Marecki zdobył uznanie środowiska filmowego. Jego śmierć poruszyła wiele osób, które znały go osobiście lub śledziły jego rozwój aktorski.
Jak doszło do wypadku? Prokuratura bada sprawę
W miniony poniedziałek media przekazały dramatyczną informację o śmierci Nikodema Mareckiego. Do tragicznego wypadku doszło 27 listopada 2025 roku w miejscowości Szczepanowice. Tego dnia Nikodem Marecki wysiadł z autobusu i wybiegł na jezdnię. W tym momencie został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Jak informują media na miejsce natychmiast wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a śmigłowiec LPR lądował w pobliżu miejsca wypadku. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia 11-latka nie udało się uratować.
Prokuratura Rejonowa w Miechowie rozpoczęła śledztwo mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku. Prokuratura w rozmowie z o2.pl zabrała głos ws. śmiertelnego wypadku.
Prokuratura w Miechowie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku w Szczepanowicach. Kierowca pojazdu, który potrącił 11-latka, nie usłyszał zarzutu. Mężczyzna był trzeźwy w momencie zdarzenia, jechał z dozwoloną prędkością. Chłopiec wybiegł na jezdnię z autobusu. Mimo tego w ramach śledztwa powstanie opinia rekonstrukcyjna, która wykaże, czy kierowca naruszy zasady ruchu drogowego
Przeprowadzono również sekcję zwłok Nikodema Mareckiego, a prokuratura oczekuje na opinię posekcyjną.
Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb 11-letniego aktora?
Rodzina Nikodema Mareckiego poinformowała, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 grudnia 2025 roku (środa) o godzinie 12:00. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu. To będzie czas ostatniego pożegnania młodego aktora, którego życie zostało tak nagle przerwane.
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.11.2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11 Najukochańszy syn, brat, wnuczek Ś.P. Nikodem Marecki. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w Kościele Parafialnym w Niedzwiedziu w dniu 3.12.2025 r. (środa) o godzinie 12:00, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejscowy cmentarz. Zawiadamia: Rodzina
