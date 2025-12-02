Nikodem Marecki był zaledwie 11-letnim aktorem, który zdołał już zapisać się w pamięci widzów dzięki swoim rolom w filmie "Biała odwaga" oraz popularnych polskich serialach. W produkcji "Biała odwaga" wcielił się w postać syna głównej bohaterki. Nikodem wystąpił również w takich serialach jak "Zołza", "Zakochani po uszy", czy "Papiery na szczęście". Grając u boku znanych polskich aktorów, Marecki zdobył uznanie środowiska filmowego. Jego śmierć poruszyła wiele osób, które znały go osobiście lub śledziły jego rozwój aktorski.

Jak doszło do wypadku? Prokuratura bada sprawę

W miniony poniedziałek media przekazały dramatyczną informację o śmierci Nikodema Mareckiego. Do tragicznego wypadku doszło 27 listopada 2025 roku w miejscowości Szczepanowice. Tego dnia Nikodem Marecki wysiadł z autobusu i wybiegł na jezdnię. W tym momencie został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Jak informują media na miejsce natychmiast wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a śmigłowiec LPR lądował w pobliżu miejsca wypadku. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia 11-latka nie udało się uratować.

Prokuratura Rejonowa w Miechowie rozpoczęła śledztwo mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku. Prokuratura w rozmowie z o2.pl zabrała głos ws. śmiertelnego wypadku.

Prokuratura w Miechowie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku w Szczepanowicach. Kierowca pojazdu, który potrącił 11-latka, nie usłyszał zarzutu. Mężczyzna był trzeźwy w momencie zdarzenia, jechał z dozwoloną prędkością. Chłopiec wybiegł na jezdnię z autobusu. Mimo tego w ramach śledztwa powstanie opinia rekonstrukcyjna, która wykaże, czy kierowca naruszy zasady ruchu drogowego prokurator Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie komentuje dla serwisu.

Przeprowadzono również sekcję zwłok Nikodema Mareckiego, a prokuratura oczekuje na opinię posekcyjną.

Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb 11-letniego aktora?

Rodzina Nikodema Mareckiego poinformowała, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 grudnia 2025 roku (środa) o godzinie 12:00. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu. To będzie czas ostatniego pożegnania młodego aktora, którego życie zostało tak nagle przerwane.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.11.2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11 Najukochańszy syn, brat, wnuczek Ś.P. Nikodem Marecki. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w Kościele Parafialnym w Niedzwiedziu w dniu 3.12.2025 r. (środa) o godzinie 12:00, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejscowy cmentarz. Zawiadamia: Rodzina czytamy w nekrologu.

