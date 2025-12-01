Nikodem Marecki był 11-letnim dziecięcym aktorem, który zdobył uznanie dzięki rolom w polskich produkcjach filmowych i telewizyjnych. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola w filmie "Biała odwaga", gdzie zagrał brata głównej bohaterki, Bronki. Młody aktor pojawił się również w produkcji "Zołza" oraz w serialu "Szpital św. Anny". Miał okazję pojawić się na czerwonym dywanie u boku znanych aktorek, takich jak Małgorzata Kożuchowska i Sandra Drzymalska.

W 2025 roku Marecki otrzymał prestiżową nagrodę Angelus w kategorii „młody talent”, co podkreśliło jego niezwykły potencjał artystyczny i talent aktorski.

Niestety w poniedziałek, 1 grudnia 2025 roku do mediów dotarła druzgocąca informacja o śmierci 11-letniego aktora.

Nie żyje Nikodem Marecki

Nikodem Marecki zmarł tragicznie 27 listopada 2025. Informację o jego śmierci przekazał m.in. reżyser Marcin Koszałka w swoim wpisie na Facebooku.

Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w ,,Białej odwadze'' brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał. Do zobaczenia - napisał reżyser

Pogrzeb Nikodema Mareckiego

Rodzina Nikodema Mareckiego podała szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Informacje te znalazły się w nekrologu opublikowanym w mediach społecznościowych. Pogrzeb 11-letniego aktora odbędzie się 3 grudnia 2025 roku (środa) o godzinie 12:00.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.11.2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11 Najukochańszy syn, brat, wnuczek Ś.P. Nikodem Marecki. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w Kościele Parafialnym w Niedzwiedziu w dniu 3.12.2025 r. (środa) o godzinie 12:00, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejscowy cmentarz. Zawiadamia: Rodzina - czytamy w Nekrologu

Tragiczna śmierć 11-letniego aktora poruszyła całą Polskę. W mediach społecznościowych nieustannie pojawiają się komentarze pełne współczucia i żalu.

Zobacz także: