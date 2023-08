Izabela Małysz w "Tańcu z gwiazdami" to największe zaskoczenie 12. edycji programu. Żona byłego skoczka narciarskiego przez lata kibicowała mężowi w jego sportowej karierze, a teraz to Adam Małysz może wspierać żonę w drodze po Kryształową Kulę. Treningi do jesiennej edycji powoli ruszają, a gwiazdy w mediach społecznościowych chwalą się nagraniami do sporu reklamowego i pokazują swoje pierwsze sceniczne stylizacje. Teraz na instagramowym koncie "Tańca z gwiazdami" pojawiło się zdjęcie Izabeli Małysz w kreacji scenicznej i trzeba przyznać, że żona Adama Małysza prezentuje się doskonale. Zobaczcie sami! Odmieniona Izabela Małysz na planie "Tańca z gwiazdami" zachwyca taneczną stylizacją Jesienna edycja "Tańca z gwiazdami" wzbudza ogromne emocje jeszcze przed emisją. Do jury programu dołączył Andrzej Piaseczny , a jedną z prowadzących została Izabela Janachowska, ale dopiero kiedy produkcja ogłosiła nazwisko ostatniej gwiazdy, która pojawi się w 12. edycji w sieci zawrzało. Booom! To właśnie dzisiaj ujawniamy ostatnią gwiazdę nadchodzącej 12. edycji #TZG ⭐ Izabela Małysz - businesswoman oraz menedżerka sportu. Prywatnie żona słynnego polskiego skoczka narciarskiego @adammalyszofficial i mama ich 23-letniej córki Karoliny ⛷ - w ten sposób produkcja show zapowiedziała udział Izabeli Małysz w programie. Niektórzy Interernauci pisali wprost, że na liście gwiazd trochę za mało znanych nazwisk , ale ogromną sympatię wśród widzów programu od samego początku wzbudziła Izabela Małysz. Na planie "Tańca z gwiazdami" żona Adama Małysza przeszła dużą przemianę i w profesjonalnym makijażu i hollywoodzkich falach zachwyca swoim wyglądem. Zobacz także: Izabela Małysz w "Tańcu z gwiazdami". Media opublikowały...