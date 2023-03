Adam Małysz w poruszających słowach o stanie zdrowia Marty Kubackiej. "Aż mi się nogi ugięły"

Karolina Małysz i jej ukochany, Kamil powiedzieli sobie "tak" w sobotę 4 września - jak informuje se.pl. To kolejne ważne wydarzenie w życiu Adama Małysza. Ostatnio jeden z najpopularniejszych skoczków narciarskich kibicuje swojej żonie podczas kolejnych odcinków "Tańca z gwiazdami", a teraz sportowiec bawił się na weselu swojej córki - Karoliny. Dziennik zdradził szczegóły tej uroczystości... Karolina Małysz wzięła ślub! Według doniesień "Super Expressu" Karolina Małysz i Kamil Czyż wzięli ślub w sobotę 4 września. Dziennik opublikował pierwsze zdjęcia ze ślubu córki Adama Małysza i widać na nich, że panna młoda zdecydowała się na prostą, klasyczną suknię na delikatnych ramiączkach bez dekoracyjnych zdobień. Po ślubie goście weselni zostali zaproszeni do domu weselnego "Romeo i Julia" w Szczyrku. A jaki przebój młoda para wybrała do pierwszego tańca? Okazuje się, że wybór Karoliny Małysz i jej partnera padł na hit The Chainsmokers i Coldplay "Something Just Like This". Na weselu córki Adama Małysza nie zabrakło też Justyny Żyły . Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Adam Małysz wspiera Izę Małysz przed występem! Zatańczy w kolejnej edycji?! Karolina Małysz już od dawna publikowała na Instagramie zdjęcia z partnerem, jednak ślub córki skoczka narciarskiego do ostatniej chwili był owiany tajemnicą. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Karolina Małysz (@karolina_malysz) Jedyna córka Adama...