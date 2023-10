Utytułowany skoczek narciarski Adam Małysz zgromadził imponującą kolekcję pucharów, medali oraz narciarskiego sprzętu. Emerytowany sportowiec postanowił podzielić się swoimi pamiątkami razem z fanami i tak powstała galeria "Sportowe Trofea Adama Małysza". Niestety jego rodzinne miasto ostatnio zostało dotknięte przez niszczycielski żywioł. Powódź zalała m.in. jego obiekt. Do mediów trafiło nagranie.

Obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazał zniszczenia, jakie powstały w jego rodzinnej Wiśle po powodzi. Legenda skoków narciarskich poinformował, że jego Galeria "Sportowe Trofea Adama Małysza" także została zalana. Obiekt jest wyłączony z użytku i trwają próby naprawienia szkód.

Na nagraniu emerytowany sportowiec pokazał, jak wygląda krajobraz Wisły po spotkaniu z żywiołem. Widzimy ogromne ilości wody, które przelewają się przez ulice Wisły. Wygląda na to, że straty mogą być bardzo duże. Pod wpisem pojawiło się sporo komentarzy zatroskanych internautów.

- Panie Adamie, z bólem serca się to czyta. Mam nadzieję, że trofea nie ucierpiały, a nawet gdyby, to i tak z pamięci powiemy, które jak wyglądało i za jaki konkurs było. Życzę pogody ducha;

- Kurczę, niedobrze. Panie Adamie, czy któreś z trofeów ucierpiało. To mega magiczne miejsce, jedno z moich ulubionych w Polsce i kiedy tam byłem, po prostu nie chciałem wychodzić. Bardzo ważne miejsce dla Polskich skoków, więc mam nadzieję, że szkody będą małe. Powodzenia i trzymam kciuki;

- Bardzo przykra sprawa. Trzymam kciuki za uratowanie wszystkich trofeów!

- Wyrazy współczucia. Widziałem filmiki z Wisły. Brak słów. Szkoda tak pięknego miejsca. Ale mam nadzieję, że da się to wszystko uratować;

- Ojej, bardzo współczuję. Mam nadzieję, że żadne z trofeów nie ucierpiało — czytamy w komentarzach.