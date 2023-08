Ale niespodzianka! Karol Strasburger i Małgorzata Waremczuk wzięli ślub! O tym, że zakochani myślą o małżeństwie media plotkowały już ponad rok temu, ale wówczas prowadzący hitowy program "Familiada" twierdził, że nie potrzebuje ślubu, żeby stworzyć szczęśliwy związek ze swoją partnerką. (Małżeństwo - przyp. red.) dla mnie to element drugoplanowy, administracyjny. Nie zagwarantuje nam szczęścia - mówił Karol Strasburger, cytowany przez "Super Express". Jak widać po jakimś czasie Karol Strasburger zmienił zdanie i jak donosi magazyn "Na żywo" gwiazdor TVP i Małgorzata Waremczuk wstąpili w związek małżeński! Jak wyglądała uroczystość? Kto pojawił się na ślubie? Według doniesień "Na żywo" ślub Karola Strasburgera i jego młodszej o 37 lat partnerki odbył się w minioną sobotę, 10 sierpnia. Na uroczystości pojawili się najbliżsi i przyjaciele pary, a wśród nich m.in. Monika i Robert Janowscy oraz Tomasz Stockinger, którego widzowie doskonale znają m.in. z serialu "Klan". Okazuje się, że goście młodej pary nie wiedzieli, gdzie odbędzie się wesele- Karolowi Strasburgerowi i jego ukochanej zależało, żeby ta wiadomość nie dostała się do mediów. Goście pary dopiero po oficjalnej ceremonii dowiedzieli się, gdzie zostanie zorganizowane przyjęcie. Młoda para zaprosiła swoich gości do restauracji "Noce i dnie" (nazwa nawiązuje oczywiście do kultowego filmu z udziałem aktora). Panna młoda wystąpiła w zielonej sukni w kwiatowy wzór projektu Doroty Goldpoint, a pan młody dobrał garnitur w podobnym odcieniu zieleni. Podczas przyjęcia nie zabrakło wzruszeń. Na mojej drodze los postawił wspaniałą kobietę. Mądrą, troskliwą, czułą. Małgonia wniosła do mojego życia radość i światło. Pozwoliła mi przetrwać...