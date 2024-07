Jaki kraj, taki show-biznes. W Ameryce nieco rozrzutniej gwiazdy prowadzą swoje życie niż w Polsce, bo jak wiadomo - tam zarabiają "kokosy". Do ciekawszych postaci amerykańskiej śmietanki gwiazd należy Pamela Anderson. Aktorka już nie raz udowodniła, że lubi obficie korzystać z każdej okazji do świętowania. Rok temu po tym jak dowiedziała się, że wystąpi w amerykańskim "Tańcu z gwiazdami" upiła się do stanu nieprzytomności nieświadomie pokazując swoje zdeformowane piersi. Tym razem było prawie podobnie.



Pamela wracając z jednego z angielskich klubów nocnych chciała po cichu wejść do hotelu licząc, że nie trafi na żadnych paparazzich. Niestety, przeliczyła się. Przy wejściu oślepiły ją błyski fleszy. Anderson straciła równowagę, ale na szczęście szybko została złapana przez swojego asystenta. Po krótkiej szarpaninie z paparazzi Pamela grzecznie jeszcze zapozowała do zdjęcia i poszła spać. Chyba.



Jak wam się podoba Pamela upojona koktajlami i pozytywnym humorem?



Reklama

chimera