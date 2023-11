1 z 6

Top Of The Top Sopot Festival 2018 wciąż trwa! 2. dzień festiwalu upływa pod znakiem tanecznych hitów. Na scenie można było już podziwiać takie diwy polskiej sceny muzycznej, jak: Natalia Szroeder, Kayah, Cleo czy Edyta Górniak. 2. dzień festiwalu to także jubileusz grupy Blue Cafe. Zespół istnieje od 1998 roku i został założony przez Pawła Ruraka-Sokala. Zespół Blue Cafe jest uwielbiane za hity, które łączą funky, soul czy rytmy latynoskie. Zobaczcie galerię zdjęć z 2. dnia Top Of The Top Sopot Festival!

