Viki Gabor na festiwalu w Sopocie. Wybrała stylizację w klimacie "back to school"

W piątek w Sopocie odbył się pierwszy festiwalowy dzień Top of The Top 2013. Na scenie zobaczyliśmy największe ikony lat 80-tych i europejskich wykonawców, którzy walczyli o Bursztynowego Słowika. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na Sopot Top of the Top Festival 2013 Jedną z nich była Besa - wokalistka pochodzaca z Albanii. Urocza brunetka dała energetyczne show i okazała się niezwykle sympatyczną osobą. W rozmowie z AfterParty.pl przyznała, że w Sopocie czuję się świetnie i jest fanką... Edyty Górniak: Mam wspaniałe zakwaterowanie, bardzo podoba mi się to miejsce. Jest mi trochę zimno, ale ogólnie jest naprawdę perfekcyjnie. Miałam paru znajomych z Polski, gdy studiowałam w Anglii - nie znam dokładnie waszej muzyki, ale znam Edytę Górniak i kocham jej muzykę. Nie mogę doczekać się, żeby ją usłyszeć, bo ma wspaniały głos i jest świetną artystką. Niestety, to co umiem powiedzieć po polsku, nie nadaje się do mówienia przed kamerą (śmiech) - powiedziała w rozmowie z nami. Zobaczcie nasze wideo: Gwiazdy podczas pierwszego dnia festiwalu Sopot Top of the Top 2013: