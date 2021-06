Kiedy czuje się sobą i na co wydaje pieniądze? Viki Gabor w szczerej rozmowie! 

Wywiad z Viki Gabor z okazji jej zwycięstwa w plebiscycie na Gwiazdę Young Party! Jak będzie wyglądało jej świadectwo? Co z koncertami w lato? Zobaczcie, co nam zdradziła młoda wokalistka!

Plebiscyt zorganizowany przez Party.pl wygrała przeważającą liczbą głosów – zdobyła ich aż 172 844! Viki Gabor (13) jest prawdziwą ulubienicą młodego pokolenia. Dziewczyna, która dwa lata temu zwyciężyła w dziecięcym konkursie Eurowizji i której pierwsza płyta „Getaway (Into My Imagination)” była wielkim hitem, dziś idzie jak burza. Twierdzi, że wszystko zawdzięcza fanom. – Oni są najlepsi na świecie. To niesamowite osoby, które ko- cham całym sercem – mówi na początku naszej rozmowy. Wyniki plebiscytu pokazują, że faktycznie może na nich liczyć.

Wywiad z Viki Gabor!

Jesteś nastoletnią gwiazdą. Czy jest coś, czego zazdrościsz swoim rówieśnikom?

Zazdrość to takie trochę negatywne słowo (śmiech). Ale jak już muszę czegoś zazdrościć, to chyba... szkoły. Ja nie zawsze mam czas na lekcje z klasą, z koleżankami i kolegami. Mam indywidualny tok nauczania ze względu na występy.

Ale to nie znaczy, że nie masz przyjaciół. Czy wasze relacje ucierpiały przez pandemię?

Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że właśnie z powodu pandemii miałam troszkę więcej czasu, który poświęciłam na budowanie przyjacielskich relacji.

Podobno jesteś wzorową uczennicą. Zdradzisz, jak będzie wyglądało twoje świadectwo w tym roku?

Będzie papierowe, prostokątne i zostaną na nim wypisane moje oceny (śmiech). Więcej nie zdradzę. Do niczego nie przyznam się bez bicia, ale jedno mogę obiecać: na pewno przejdę do siódmej klasy.

Powiedziałaś kiedyś, że jak tylko masz wolny czas, to spędzasz go z psem. Dlaczego?

Moi rodzice kochają zwierzęta, więc wychowali mnie w taki sposób, że one zawsze były ważną częścią naszej rodziny. Mikey rozumie wszystko, co do niego mówię. Ale najbardziej niesamowite jest to, że on czuje, kiedy mam zły humor, i wtedy przychodzi do mnie i się przytula. Jest moim najlepszym przyjacielem i czasami żałuję, że nie mogę zabierać go na koncerty – bo narobiłby tam więcej hałasu niż ja.

Party.pl

Może Mikey to pies obronny? Popularność cię nie męczy? Ludzie nie są wobec ciebie zbyt natrętni?

Popularność, jak wszystko, ma swoje jasne i ciemne strony. Oczywiście, że coraz częściej jestem rozpoznawana na ulicy, ale nie przeszkadza mi to, bo kocham fanów i zawsze staram się poświęcić im czas na autograf lub fotkę.

A kiedy czujesz się najbardziej sobą?

Pewnie spodziewasz się odpowiedzi, że najbardziej sobą czuję się, gdy wyjeżdżam do miejsca, w którym nikt mnie nie zna. Jednak prawda jest taka, że kiedy wychodzę na scenę i śpiewam, to wtedy czuję, że żyję na całego.

Na co wydajesz zarobione pieniądze? Niedawno śmiałaś się, że na jedzenie!

Szczerze? Nie wydaję jeszcze pieniędzy. Trzymają je dla mnie rodzice i zawsze uzgadniam z nimi, co mogę kupić.

Twój styl ubierania ostatnio mocno się zmienił, zaczęłaś sama wybierać sobie ciuchy?

Ha! Fajnie, że to zauważyłaś! Ale prawda jest taka, że zmieniłam stylistę i obecnie pracuję z Violą Piekut. To naprawdę superkobieta, mamy podobną wizję.

Lubisz modę?

Moja szafa zaczyna być za mała, bo lubię bawić się modą i ubierać się niestandardo-wo. Czasami jest to fajny dres, a ostatnio... sukienka, do której stylistka długo musiała mnie przekonywać. Oczywiście kocham buty i mam ich naprawdę dużo, pewnie jak każda nastolatka w moim wieku.

mat. prasowe

Masz fanów, zarabiasz, kochasz buty. A czujesz się jeszcze czasem zwyczajnie... dziec- kiem? Pamiętasz np. najpiękniejszy prezent, jaki dostałaś na Dzień Dziecka?

Otrzymałam wiele prezentów z tej okazji, ale jest jeden, który pamiętam szczególnie. Jak miałam pięć lat, to razem z siostrą dostałyśmy od dziadka ogromne pluszowe misie. Swojego mam do dzisiaj. Jest mi bardzo bliski, bo niestety dziadek w tym samym roku zmarł.

Twoja rodzina trzyma się razem. Nadal piszesz piosenki z siostrą?

Próbuję coraz więcej tworzyć sama, ale Melisę i mnie łączy taka megawięź i rozumiemy się bez słów, dlatego bardzo łatwo przychodzi nam pisanie piosenek.

Czy planujesz już wakacje? Wyjedziesz dokądś z rodziną?

Jak co roku rodzice zabierają mnie i siostrę na wakacje, ale miejsca nie zdradzę, bo to będzie czas tylko dla najbliższych.

Będziesz koncertować latem?

Oj, trudne pytanie, bo nadal mamy pandemię. Informacje o wszystkich moich koncertach są na stronie: www. vikigabor-official.com. Bądźcie na bieżąco!

Wywiad z Viki znajdziecie także w magazynie "Party" - w sklepach z prasą!