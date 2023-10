Viki Gabor ma zaledwie 13 lat, a sukcesów tyle, że mogłaby zawstydzić niejedną dorosłą koleżankę z branży. Polacy ją uwielbiają, a najlepszym tego dowodem jest jej bezkonkurencyjne zwycięstwo w plebiscycie na Gwiazdę Young Party.

Mieliśmy okazję towarzyszyć Viki Gabor podczas jej koncertu z okazji Dnia Dziecka. Zobaczcie, jak nastoletnia gwiazda przygotowuje się do swoich występów! Jak wygląda jej rutyna koncertowa? Zobaczcie, jak wygląda gaderoba Viki Gabor oraz co robi na chwilę przed wejściem na scenę. Zadaliśmy Viki Gabor również kilka interesujących pytań! Zobaczcie, to czego nie można zobaczyć na co dzień!

Party.pl gościło na koncercie Viki Gabor! Oto jak wygląda to przedsięwzięcie od kuchni! Zobaczcie nasze wideo!