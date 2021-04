Nie tylko grzywka! Viki Gabor znowu zmieniła swój wizerunek! Fanka: "Nie poznałam!"

Viki Gabor zaskoczyła fanów nowym wizerunkiem. Niedawno postanowiła pozbyć się swojej charakterystycznej grzywki, z którą nie rozstawała się przez wiele miesięcy. Natomiast teraz można zaobserwować kolejną zmianę! Nastoletnia gwiazda na kilku ostatnich zdjęciach pozuje w okularach. Również w tej wersji podoba się fanom, a niektórzy przyznali, że ten jeden mały dodatek sprawił, że niemalże jej nie poznali! Zobaczcie, jak teraz wygląda Viki Gabor.

Viki Gabor nosi okulary

Viki Gabor to obok Roxie Węgiel najpopularniejsza nastolatka w Polsce. Mimo tego, że ma dopiero 13 lat mocno pracuje na swój sukces w muzycznej branży. Na swoim koncie ma sukcesy, o których jej niejedna starsza koleżanka mogłaby tylko pomarzyć. Kiedy Viki zaczynała swoją karierę, jako 10-latka w "The Voice Kids", przykuwała uwagę nie tylko pięknym głosem ale również charakterystyczną grzywką. Gdy niecałe dwa lata później jej kariera nabrała rozpędu, to uczesanie stało się jej znakiem rozpoznawczym. Niedawno jednak zrezygnowała z niej, a teraz na jej twarzy pojawiają się kolejne zmiany. Okazuje się, że Viki Gabor... nosi okulary!

Na nowych zdjęciach młoda wokalistka pozuje w okularach, Ten mały dodatek na twarzy dodaje jej uroku, co potwierdzają tysiące komentarzy pod jej nowymi fotkami:

- ale ci ślicznie w okularach 🥺💗

- Nie poznałam

- Gabor w Oksach 😏

- Fajne okulary 🥸

- Stoją Ci okulary Viki ❤️:)

Zobaczcie nowe zdjęcia zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019. Fanki nastoletniej gwiazdy uwielbiają jej styl.

Nowy wizerunek młodej gwiazdy zrobił wrażenie na jej fanach. Okulary bardzo jej pasują!

Jeszcze do niedawna wielu fanów Viki Gabor nie wiedziało, że nosi okulary. Viki miała również charakterystyczną grzywkę.