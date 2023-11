2 z 5

Do tej pory Top of the Top Festival był współorganizowany przez telewizję Polsat. Nadszedł jednak czas na zmiany i teraz po dwóch latach przerwy festiwal powraca wraz ze stacją TVN. Organizatorzy zapowiadają, że to będzie największe widowisko muzyczne tego lata! Wiadomo już, że na scenie wystąpi tłum znanych gwiazd. Poznaj program Top of the Top Festival na kolejnych stronach naszej galerii.

Zobacz: Wraca Sopot Top of the Top Festival 2017! Wśród gwiazd Szpak, Margaret, Kowalska i wiele innych!