Allan Krupa zadebiutuje w Sopocie? Edyta Górniak pojawi się w najbliższy weekend (18-20 sierpnia) na Festiwalu Top of the Top w Spocie. Artystka specjalnie na tę okazję przyleciała ze Stanów Zjednoczonych. Szczegóły występu Edyty Górniak w Operze Leśnej są jeszcze dopracowywane. W wywiadzie, którego gwiazda udzieliła w telewizji TVN24, piosenkarka zdradziła, że być może na scenie pojawi się u jej boku syn, Allan Krupa.

Edyta Górniak na Festiwalu w Sopocie wystąpi m.in. na koncercie, który jest poświęcony utworom o miłości. Gwiazda starannie przygotowuje repertuar na tę okazję. Niewkluczone, że artystka zaskoczy swoich fanów duetem ze swoim synem Allanem Krupą. 13-letni syn Edyty Górniak interesuje się muzyką, próbując swoich sił jako DJ muzyki elektronicznej. Jednak potrafi również grać na fortepianie i właśnie w takie roli Edyta Górniak widziałaby swojego syna na sopockiej scenie.

Mam taki zamysł szalony trochę. Bo jest taki jeden utwór, przepiękny, ale nie chcę państwu zdradzać. Jeśli się go uda wykonać, no to fajnie. Ale też nie chcę, żeby ktoś się nastawiał, że na pewno będzie. Ten utwór mój syn umie grać na fortepianie. On jest co prawda jeszcze dzisiaj w Krakowie, wraca do Warszawy. I zastanawiam się, czy on już byłby w stanie przyjąć taki stres na siebie, występu przed publicznością i z mamą, żeby zaakompaniować ten utwór na fortepianie. Takie debiut w Operze Leśnej byłby dla niego olbrzymi - powiedziała Edyta Górniak w TVN24.