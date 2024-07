Tak jak myśleliśmy, to było tylko kwestią czasu kiedy finalistki II edycji "Top Model. Zostań modelką" pojawią się na salonach. Podczas halloweenowej imprezy magazynu "Party" sześć dziewczyn przeżyło swoje pierwsze pozowanie na ściance. Co ciekawe, w gronie pretendentek do tytułu następczyni Pauliny Papierskiej, znalazła się też finalistka I edycji show, Emilia Pietras.



Dziewczyny raczej nie zachwyciły swoimi stylizacjami. Większość wybrała skromne, ginące w tłumie zestawienia, może poza Michaliną Manios, która w przeciwieństwie do koleżanek zainwestowała w swoją oryginalną stylizację pomysły.



Myślicie, że obecność "Top Modelek" jeszcze przed zakończeniem programu to dobry pomysł?



