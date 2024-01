Wielkie zmiany w "Pytaniu na śniadanie" trwają - od pewnego czasu w mediach co chwile pojawiają się nowe, zaskakujące informacje na temat roszad w śniadaniówce. Tym razem to portal wirtualnemedia.pl przekazał, że już niebawem do grona prowadzących "PNŚ" dołączy nowy duet. Mowa o Klaudii Carlos i Robercie El Gendy! Kiedy zobaczymy ich na antenie?

Klaudia Carlos i Robert El Gendy nowym duetem w "Pytaniu na śniadanie"

Tak wielu zmian w "Pytaniu na śniadanie" chyba nikt się nie spodziewał, ale te stają się faktem. Tylko w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że z programem żegnają się m.in. Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska czy Robert Rozmus. Ostatnio nawet portal Plotek.pl nieoficjalnie przekazał, że w "Pytaniu na śniadanie" nie zobaczymy też uwielbianego przez widzów duetu - Małgorzaty Tomaszewskiej i Aleksandra Sikory.

W śniadaniówce pojawiają się za to nowe pary prowadzących. Niedawno swój debiut na antenie mieli Robert Stockinger oraz Joanna Górska, a teraz dowiadujemy się, że wkrótce w programie zobaczymy też Klaudię Carlos i Roberta El Gendy!

Klaudia Carlos i Robert El Gendy East News/VIPHOTO/Paweł Wodzyński

Informacje te przekazał portal wirtualnemedia.pl. Według ustaleń portalu, nowa para prowadzących ma zadebiutować na antenie już lada moment!

Klaudia Carlos i Robert El Gendy zadebiutują w “Pytaniu na śniadanie” już w najbliższą niedzielę 21 stycznia - informuje portal wirtualnemedia.pl

Robert El Gendy Fot. Pawel Wodzynski/East News

W tym miejscu warto wspomnieć, że Robert El Gendy ma już doświadczenie w prowadzeniu "Pytania na śniadanie". Prezenter występował w programie śniadaniowym TVP2 w latach 2018-2022. Najpierw jego współtowarzyszką w programie była Tamara Gonzalez Perea, a po jej odejściu prezenter nie miał stałej współprowadzącej. Z kolei Klaudia Carlos w latach 1997-2011 prowadziła serwis sportowy w TVN, a od 2006 r. również "Sportowe podsumowanie dnia" w TVN24. W TVP mogliśmy ją za to oglądać w takich programach jak "Kawa czy herbata?", "Zdrowo z Jedynką" czy "Dzień dobry w sobotę".

Co ciekawe, nowa szefowa "Pytania na śniadanie" w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl ujawniła także, że do programu dołączy jeszcze jedna para prowadzących, która na antenie ma pojawić się już 27 stycznia.

Będzie to połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nić sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracuję - przekazała Kinga Dobrzyńska portalowi wirtualnemedia.pl

