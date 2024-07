W poniedziałek odbyła się premiera charytatywnego kalendarza z udziałem gwiazd, który wspiera akcję namawiającą ciężarne kobiety do testów na HIV. Jedną z bohaterek publikacji jest Sylwia Gruchała, która na czarno-białej fotografii karmi synka i ma odkrytą jedną pierś.

Zdjęcie sportsmenki oburzył prawicowych dziennikarzy. Głos w sprawie zabrał m.in. Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny portalu Fronda.pl.

- Nie mam nic przeciwko kobietom karmiącym piersią, ale jeśli chodzi o to zdjęcie, to uważam, że jest przedobrzone. Gruchała pokazuje na nim za dużo. Nie wiem, po co odsłaniać pierś, bo jak rozerotyzowanie facetów ma pomóc w walce z AIDS?