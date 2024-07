Tomasz Oświeciński planuje wystąpić w Tańcu z Gwiazdami? Uczestnik programu "Agent-Gwiazdy" i gwiazdor serialu "M jak miłość" w rozmowie z Party.pl zdradził, że gdyby tylko otrzymał propozycję udziału w tanecznym show, to z pewnością poświęciłby wiele godzin na ostre treningi. I chociaż Tomasz Oświeciński przyznaje, że do tej pory unikał tego typu programów ze względu na brak talentu do tańca, to jako ewentualny uczestnik TzG zrobiłby wszystko, żeby dobrze wypadać w odcinkach na żywo.

Ja do każdej pracy przykładam się w 100 procentach. I wiem, że jakbym dostał taką propozycję, to bym spędzał po 5-7 godzin na treningach, żeby się nauczyć tańczyć. Bo ja nie pozwolę sobie na to, żeby być nieprzygotowanym - zapewnił Oświeciński.

Co jeszcze Tomasz Oświeciński zdradził w rozmowie z Party.pl? Chcielibyście, żeby gwiazdor "M jak miłość" wystąpił w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami?

