Tomasz Karolak i Viola Kołakowska

Jeszcze niedawno wydawało się, że to właśnie Viola Kołakowska będzie tą kobietą, która na stałe zatrzyma przy sobie Tomka Karolaka. Po bardzo burzliwych perypetiach, aktor postanowił bowiem publicznie poprosić o rękę swojej ukochanej. Viola Kołakowska, która jest matką jego dwójki dzieci, przyjęła pierścionek zaręczynowy. Niestety, kilka miesięcy później para ogłosiła, że nie jest już razem.

Viola Kołakowska i Tomasz Karolak poznali się na planie serialu "Kryminalni". Między nimi bardzo szybko zaiskrzyło. Aktor stracił głowę dla pięknej modelki i zostawił dla niej Magdalenę Boczarską, z którą był od kilku lat. Chwilę później okazało się, że Viola Kołakowska jest w ciąży. Jednak to nie sprawiło, że para zbliżyła się do siebie. Dopiero narodziny ich drugiego dziecka skłoniły Tomka Karolaka do tego, aby zamieszkać z partnerką. Po drodze zdarzyło mu się jednak kilka przygód...