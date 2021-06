Tomasz Kammel w końcu skomentował odejście Marzeny Rogalskiej z TVP! Nie był zbyt wylewny

Marzena Rogalska poinformowała, że po 12 latach kończy współpracę z TVP. O ile wiadomo, że jej program "To był rok" poprowadzi teraz Tomasz Kammel, to widzowie zastanawiali się, kto zastąpi dziennikarkę na kanapach "Pytania na Śniadanie". Dziś Marzena Rogalska normalnie poprowadziłaby program. Wiadomo, kto pojawił się za nią! Zobacz także: Marzena Rogalska po 12 latach odchodzi z TVP! Jest oświadczenie dziennikarki! Kto zastąpił Marzenę Rogalską w "Pytaniu na Śniadanie"? Marzena Rogalska decyzją o zakończeniu współpracy z TVP zaskoczyła widzów. Jej decyzja wywołała w sieci burzę. Na swoim Instagramie napisała: Po 12-stu latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej. Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej. Niedługo po jej oświadczeniu pojawiło się wzruszające pożegnanie i podziękowania od "Pytania na śniadanie": Jest nam potwornie przykro. Dziękujemy, że z nami byłaś. Na dobre i na złe. Powodzenia Twoje i Wasze #PnŚ - napisano Jednak wciąż pozostawało pytanie, kto zastąpi Marzenę Rogalską w programie śniadaniowym. Widzowie do tej pory nie wyobrażali sobie innego duetu. Dziś wszystko stało się jasne. W środowy poranek wypadałby dyżur Marzeny Rogalskiej i Tomasza Kammela. Za dziennikarkę na antenie TVP w "Pytaniu na Śniadanie pojawiła się Izabella Krzan! Dzień dobry w środę Kochani. Zaczynamy dzień z taką niespodzianką - zapraszamy na poranną kawę z Izą i Tomkiem , startujemy w Dwójce o 7.55. Prosimy o raporty pogodowe i komentarze do rozmów - bądźmy razem do 11.15, dobrego dnia - napisało Pytanie na Śniadanie na...