Tomasz Kammel milczy o Marzenie Rogalskiej i pokazuje zdjęcie z... nową gwiazdą TVP! "Co w sercu, to..."

Tomasz Kammel pochwalił się nowym zdjęciem na Instagramie, jednak nie jest na nim sam, a z nową gwiazdą TVP. Dziennikarz najwyraźniej bardzo cieszy się, że będzie mógł razem z nią współpracować. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" jednak w dalszym ciągu nie zabiera głosu w sprawie odejścia Marzeny Rogalskiej... Co napisał w najnowszym poście? Zobaczcie sami.

Zobacz także: Koniec przyjaźni Marzeny Rogalskiej i Tomasza Kammela? Brak komentarza do odejścia dziennikarki z TVP, a teraz kolejna afera!

W miniony wtorek Marzena Rogalska za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że po 12 latach pracy, odchodzi z TVP. Fanów "Pytania na śniadanie" bardzo zasmuciła informacja o odejściu uwielbianej przez nich prowadzącej, którą pokochali za profesjonalizm i ogromne poczucie humoru. Przez lata Marzena Rogalska prowadziła śniadaniówkę razem z Tomaszem Kammelem. Para prowadzących stworzyła kultowy duet, ale niestety, już więcej go nie zobaczymy.

Wiele gwiazd zamieściło mnóstwo ciepłych słów dla Marzeny Rogalskiej, życząc jej powodzenia w nowych wyzwaniach zawodowych. Również ekipa "Pytania na śniadanie" na swoim Facebooku zamieściła krótki wpis, w którym podziękowała dziennikarce za lata współpracy i przyznała, że wszyscy będą za nią bardzo tęsknić. Pomimo upływu dni, na jakiekolwiek słowa pożegnania i podziękowania, nie zdecydował się jednak Tomasz Kammel...

Dziś za to na instagramowym profilu dziennikarza pojawiło się nowe zdjęcie, na którym pozuje z Joanną Jędrzejczyk. Sportsmenka już niedługo zasiądzie w jury hitowego programu TVP.

Spotkanie po latach💪👍

Co w sercu to na języku. @joannajedrzejczyk się nie szczypie. Co nas łączy? Wspólny program i mega zabawa na planie. Super dzień. Joanna dziękuję za świetny czas! - napisał Tomasz Kammel