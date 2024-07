Tomasz Adamek jakiś czas temu poinformował media o swoim starcie do Parlamentu Europejskiego. Udzielił więc kilku wywiadów potępiających m.in. obecną sytuację kościoła w Polsce. Znany z wielkiej wiary, Adamek nie omieszkał się wypowiedzieć na temat homoseksualizmu, którego nie toleruje. Teraz poszedł o krok dalej. W rozmowie dla "Super Expressu" ostro skrytykował m.in. Annę Grodzką.

Anna Grodzka nigdy nie będzie kobietą. Jest mężczyzną i nikt tego nie zmieni - mówi bokser

Ma zamiar również wyleczyć wszystkich homoseksualistów:

Geje, lesbijki czy osoby transseksualne to są jakieś wypaczenia i z tym należy walczyć. Zarówno Grodzkiej, jak i posłowi Biedroniowi życzę, aby zeszli ze złej drogi i się nawrócili. Będę ich namawiał do normalnego życia. Tak po bożemu - przekonuje Adamek

Co na to zainteresowana? Posłanka ironicznie odniosła się do tematu na swoim Facebooku:

Tomasz Adamek był bardzo dobrym bokserem. Szkoda że skończył karierę. ;-(

Strach się bać co będzie dalej...

