27 listopada 2025 roku media obiegła informacja o śmierci Agnieszki Maciąg. Była modelka, pisarka i influencerka odeszła w wieku 56 lat, zostawiając pogrążonych w żalu męża Roberta Wolańskiego i dwoje dzieci: 33-letniego Michała i 13-letnią córkę. W marcu 2025 roku wyznała w swojej społeczności internetowej, że ponownie zmaga się z chorobą nowotworową. Jej śmierć była ogromnym ciosem dla wszystkich.

Ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg

Choć Agnieszka Maciąg zmarła pod koniec listopada, ceremonia pogrzebowa odbyła się dopiero 15 grudnia 2025 roku, czyli 18 dni po jej śmierci. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.

Pogrzeb miał charakter świecki i zgromadził wiele bliskich Agnieszce Maciąg osób. Sala została ozdobiona białymi świecami, a nad urną ustawiono kolorowe zdjęcie Agnieszki – szczęśliwej i uśmiechniętej. Jej prochy spoczęły w jasnej urnie ozdobionej kwiatami. Ceremonię rozpoczęto od przypomnienia kariery Maciąg – od modelki, przez pisarkę, po propagatorkę zdrowego stylu życia. W tle towarzyszyła spokojna muzyka.

Te słowa rozbrzmiały na pogrzebie Agnieszki Maciąg i poruszyły do głębi

Mimo ciszy w mediach i braku oficjalnych ogłoszeń, na pogrzeb przybyło wiele osób. W sali pogrzebowej zgromadzili się bliscy, przyjaciele oraz fani Agnieszki Maciąg, niosąc białe róże. Podczas ceremonii wybrzmiały wspomnienia jej bliskich, a także fragmenty z jej książek.

Odeślijmy Agnieszkę z uśmiechem usłyszeli żałobnicy na początku ceremonii.

Miłość wypełniała całe życie Agnieszki, podróże po świecie ustępowały podróżom po świecie wewnętrznym dodano.

W sali, gdzie odbywała się ceremonia, żałobnicy usłyszeli jeden z utworów, który wykonała Agnieszka Maciąg - "Zatrzymaj czas".

Więc zatrzymaj czas. Dziś zatrzymaj czas. Z daleka niech omija nas. Więc zatrzymaj czas. Swój czas, czas słyszeli.

Zgromadzeni mogli obejrzeć pokaz zdjęć Agnieszki Maciąg - z najbliższymi, dziećmi czy ukochanym mężem.

Nigdy nie była gwiazdą - była mamą, żoną, siostrą, była Agnieszką. (...) Tysiące kobiet zawdzięczają Agnieszce zmiany sposobu myślenia wybrzmiało.

W trakcie ceremonii głos zabrała jedna z kobiet, której działania Agnieszki Maciąg nie były obojętne:

Jesteś jedną z nas, masz nasze siostrzane stado. (..) Często ratowałaś nam życie

Pogrzeb Agnieszki Maciąg pełen wzruszeń. Te słowa chwytają za serce, fot. Pawel Wodzynski/East News

Tak wygląda pogrzeb Agnieszki Maciąg. Poruszający widok, fot. Pawel Wodzynski/East News

