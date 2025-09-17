Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk odbył się 17 września 2025 roku. Uroczystość miała miejsce w Kościele Rektoralnym pw. św. Jacka przy ulicy Freta 10 w Warszawie. Msza żałobna rozpoczęła się punktualnie o godzinie 13:00 i była otwarta dla wszystkich, choć sama ceremonia na cmentarzu miała charakter intymny. Przy urnie Katarzyny Stoparczyk pojawiły się liczne wieńce. Jednak jeden z nich przykuł szczególną uwagę i poruszył zgromadzonych.

Reklama

Poruszający gest rodziców - słowa, które łamią serce

Najbardziej spektakularny i wzruszający wieniec złożony był z czerwonych róż. Umieszczono go tuż obok urny i zdjęcia zmarłej dziennikarki. Wieniec ten był dedykowany przez rodziców Katarzyny Stoparczyk. Na szarfie widniał poruszający napis:

Dziękujemy, że byłaś. Żegnaj Kasiu. Do zobaczenia. Rodzice

Słowa te rozdzierały serca obecnych, a ich symbolika i emocjonalny ładunek nie pozostawiły nikogo obojętnym. Rodzice żegnający swoje dziecko to zawsze obraz wyjątkowo poruszający, tym bardziej gdy dotyczy osoby znanej i szanowanej przez wielu.

Kim była Katarzyna Stoparczyk? Życie i tragiczna śmierć dziennikarki

Katarzyna Stoparczyk była znaną i cenioną dziennikarką radiową i telewizyjną. Swoją karierę rozwijała przede wszystkim w Programie Trzecim Polskiego Radia, gdzie prowadziła audycje dla dzieci, jak i programy z rozmowami ze znanymi osobistościami kultury. Ukończyła studia muzyczne we Wrocławiu i grała na gitarze klasycznej.

Była laureatką wielu nagród, w tym prestiżowego tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Jej śmierć była nagła i tragiczna- Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym. Miała 55 lat.

Tłum na mszy w kościele św. Jacka w Warszawie

Msza żałobna w Kościele św. Jacka w Warszawie przyciągnęła tłumy. Wśród zgromadzonych byli nie tylko członkowie rodziny i bliscy przyjaciele, ale również liczne osoby z branży medialnej, które przez lata współpracowały z Katarzyną Stoparczyk. To co złapało za serce to niewątpliwie słowa księdza, który wypowiedział się o zmarłej w ciepły i przejmujący sposób.

Kościół wypełnił się niemal po brzegi. Świadectwem tego są zdjęcia wykonane przez fotoreporterów obecnych na miejscu. Przedstawiają one zarówno sam przebieg mszy, jak i momenty składania wieńców oraz refleksji przy trumnie zmarłej.

Zobacz także:

Reklama