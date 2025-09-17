Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka, która przez lata zdobyła serca słuchaczy i widzów dzięki swojej wyjątkowej empatii i ciepłu, zginęła 5 września w tragicznym wypadku samochodowym. Miała zaledwie 55 lat. Jej nagła śmierć wstrząsnęła rodziną, przyjaciółmi oraz rzeszą fanów. Tuż przed tragedią była aktywna w mediach społecznościowych, a życie straciła w drodze na Kongres Kobiet. Dziś odbyło się jej pełne wzruszeń, ostatnie pożegnanie.

Reklama

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk zgromadził tłumy

Msza żałobna ku czci Katarzyny Stoparczyk odbyła się 17 września o godzinie 13:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie. Miejsce to nie było przypadkowe – jak podkreślił duchowny podczas nabożeństwa, zmarła od lat chętnie przychodziła tam z rodziną.

Msza była otwarta dla wszystkich, którzy chcieli pożegnać zmarłą. Kościół wypełnił się żałobnikami, pojawił się nawet pies, który cicho towarzyszył uczestnikom nabożeństwa. Na mszy obecni byli m.in. przedstawiciele instytucji, w tym Rzecznik Praw Dziecka. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, mimo nieobecności, przesłał symboliczny wieniec. Dziennikarkę pożegnał również Szymon Hołownia.

Wzruszające słowa księdza

Ceremonia była przepełniona emocjami. Urna z prochami Katarzyny Stoparczyk była skromna – bez złoconych zdobień czy napisów, ozdobiona jedynie czerwonymi różami. Wyryto na niej imię, nazwisko oraz datę urodzin i śmierci.

Podczas kazania duchowny wspominał zmarłą jako osobę pełną serdeczności i oddania drugiemu człowiekowi, zwłaszcza dzieciom. Zwrócił uwagę na jej zdolność do traktowania każdego rozmówcy – nawet najmłodszego – z powagą i szacunkiem. Cytował wzruszające refleksje o sensie śmierci i cierpienia, podkreślając, że odpowiedzią Boga nie są słowa, lecz obecność i krzyż Chrystusa.

Choć osobiście nie dane było mi jej poznać, to wiem, że zawsze przez wszystkich była ceniona, szanowana, lubiana. Każdego traktowała z serdecznością i życzliwością. (...) Jeśli myślę o ś.p. Katarzynie, to taką ją widzę! Właśnie tę panią redaktor, która rozmawiała z dziećmi. Te rozmowy zawsze z radością oglądałem. W tych rozmowach można było zobaczyć ogromne ciepło, ogromne zainteresowanie tymi najmniejszymi, z którymi rozmawiała i zasłuchanie, zaciekawienie tym, co mają do powiedzenia, powaga... Pomimo śmieszności czy czasem głupot, które, wiadomo, dzieci wypowiadają, zawsze potrafiła zachować powagę i ogromny szacunek dla tego najmniejszego i traktowała tego małego rozmówcę jak równego sobie

Dalej duchowny wspomniał o chwili, gdy dowiedział się o śmierci Katarzyny Stoparczyk.

Nie jestem zasadniczo słuchaczem radia, więc kiedy pojawiła się informacja o wypadku i śmierci, w pierwszej chwili nie skojarzyłem nazwiska, ale patrzę w internecie i od razu zobaczyłem - to jest ta pani redaktor od dzieci, ta pani redaktor, która rozmawia z dziećmi

Słowa księdza tylko dowodzą tego, jak powszechnie znana i szanowana była Katarzyna Stoparczyk.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk, fot. Adam Burakowski/East News

Reklama

Zobacz także: Dzisiaj pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Pojawił się poruszający gest