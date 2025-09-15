Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, zginęła 5 września 2025 roku w tragicznym wypadku samochodowym. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu. Jej nagła śmierć poruszyła środowisko medialne, artystyczne i licznych słuchaczy, dla których była głosem dzieci i młodzieży oraz twarzą wielu programów telewizyjnych i radiowych. Stoparczyk zasłynęła jako współprowadząca program „Duże Dzieci” u boku Wojciecha Manna. Od 2018 roku pracowała w radiowej Trójce, a w ostatnich latach była związana z Radiem 357. Jej kariera była pełna wyzwań i zaangażowania, ale to jej wrażliwość i sposób opowiadania o świecie przyniosły jej szczególne uznanie.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk odbędzie się w kościele św. Jacka w Warszawie

Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk zostały zaplanowane na środę, 17 września 2025 roku. Msza święta żałobna odbędzie się o godzinie 13:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka w Warszawie. Rodzina zmarłej dziennikarki wystosowała poruszający apel, prosząc, by zamiast kwiatów i wieńców uczestnicy pogrzebu wsparli inicjatywę utworzenia Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk. Pracownia ta powstanie przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci i ma być hołdem pamięci dla tragicznie zmarłej dziennikarki.

Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości Kasi i Jej troski o najmłodszych. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk. Dar można przekazać poprzez stronę zrzutka.pl Rodzina prosi także o nieskładanie kondolencji

Miejsce pochówku: Powązki Wojskowe- kwatera K, grób 1B

Po uroczystościach kościelnych Katarzyna Stoparczyk zostanie pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Grób znajduje się w kwaterze K, rząd 16, grób 1B. Miejsce to położone jest nieco na uboczu Alei Zasłużonych. Co niezwykle symboliczne, grób Katarzyny Stoparczyk znajduje się zaledwie kilka metrów od miejsca spoczynku legendarnej wokalistki zespołu Maanam, Kory.

