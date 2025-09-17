Katarzyna Stoparczyk, znana i ceniona dziennikarka radiowa, autorka audycji skierowanych do dzieci, zginęła tragicznie 5 września w wypadku samochodowym na trasie S19. Miała 55 lat. Informacja o jej śmierci poruszyła środowisko dziennikarskie i tysiące słuchaczy, którzy przez lata obdarzali ją sympatią i szacunkiem. Jej głos, wrażliwość oraz unikalne podejście do rozmów z dziećmi uczyniły z niej postać wyjątkową w polskim eterze.

Ostatnie pożegnanie dziennikarki

17 września 2025 roku o godzinie 13:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta w Warszawie rozpoczęła się msza żałobna w intencji Katarzyny Stoparczyk. Tłumy poruszonych żałobników zebrały się, by towarzyszyć dziennikarce w jej ostatniej drodze. Wśród obecnych byli członkowie rodziny, bliscy przyjaciele, współpracownicy, wolontariusze z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz liczni słuchacze i sympatycy jej twórczości.

W świątyni wystawiona została urna z prochami zmarłej, ozdobiona wiązanką czerwonych róż i białej gipsówki. Pojawił się także wyjątkowy rysunek, przedstawiający Katarzynę Stoparczyk z anielskimi skrzydłami.

Rodzina zwróciła się z prośbą do żałobników

Rodzina Katarzyny Stoparczyk już kilka dni temu zaapelowała do uczestników pogrzebu, by zamiast przynosić kwiaty, wsparli finansowo zbiórkę na rzecz stworzenia Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk. Inicjatywa ta powstaje przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Prośba spotkała się z ogromnym odzewem – do momentu mszy żałobnej na portalu zrzutka.pl zebrano znaczną część potrzebnych środków.

Na miejscu obecni byli także wolontariusze fundacji, którzy kontynuowali zbiórkę zgodnie z wolą najbliższych zmarłej. Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie kontynuować misję Katarzyny Stoparczyk – niesienia pomocy i wsparcia najmłodszym.

Katarzyna Stoparczyk spocznie wśród wybitnych

Po zakończeniu mszy żałobnej kondukt pogrzebowy wyruszy na warszawskie Powązki Wojskowe. Katarzyna Stoparczyk zostanie pochowana w kwaterze K, rząd 16, grób 1B. Miejsce jej spoczynku będzie znajdować się w sąsiedztwie grobów wybitnych artystów i ludzi kultury, co nadaje uroczystości dodatkowego wymiaru symbolicznego.

Katarzyna Stoparczyk była postacią, której twórczość na trwałe wpisała się w krajobraz polskiego radia. Znana była ze swojej empatii, wrażliwości i umiejętności prowadzenia rozmów z najmłodszymi w sposób pełen szacunku i uważności. Jej audycje cieszyły się ogromną popularnością, a sama dziennikarka uznawana była za ambasadorkę dziecięcego świata w mediach.

Jej nagła śmierć w tragicznych okolicznościach jest niepowetowaną stratą nie tylko dla mediów, ale przede wszystkim dla dzieci i rodziców, którzy odnajdywali w jej głosie spokój, zrozumienie i ciepło.

Pomimo nieobecności, pamięć o niej pozostanie żywa – zarówno w sercach słuchaczy, jak i w projekcie fundacyjnym, który stanie się trwałym pomnikiem jej życia i pracy.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk, fot. Adam Burakowski/East News

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk, fot. Adam Burakowski/East News

