W Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim odbyła się uroczysta gala inaugurująca akcję "VIVA! Najpiękniejsi. I ty możesz sięgnąć gwiazd!" oraz premiera teledysku, w którym wystąpili dotychczasowi laureaci plebiscytu m.in.: Grażyna Torbicka, Michał Żebrowski, Katarzyna Cichopek, Natasza Urbańska i Maciej Zakościelny.



W tym roku nowa odsłona dziewiątej już edycji akcji "VIVA! Najpiękniejsi" połączona jest z akcją charytatywną na rzecz utalentowanych dzieci, wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz tych z rodzin zastępczych. Wytypowane przez honorową kapitułę dzieci, otrzymają pomoc finansową w postaci rocznego stypendium. I tak wydawnictwo Edipresse Polska wraz z Fundacją Przyjaciółka wspierać będą rozwój dwunastu wyjątkowych talentów, a tym samym spełniać marzenia dzieci. Co roku grono młodych talentów powiększać się będzie o dwóch stypendystów.



- Nie wyobrażałam sobie nie wziąć udziału w takiej akcji. Marzenia w życiu są bardzo ważne, bo towarzyszą nam do końca. Kiedy spełnisz jedno, pojawia się drugie. Najwspanialsze w tym wszystkim jest to, że możemy spełniać marzenia najmłodszych, które mogą inspirować nas do lepszego - powiedziała Kasia Cichopek w rozmowie z AfterParty.pl.

Gwiazdami wieczoru byli m.in. Doda ubrana w kreację Zuo Corp, Karolina Malinowska w sukni Zienia czy Natasza Urbańska w długiej kreacji wieczorowej od Gosi Baczyńskiej. Imprezę poprowadził Olivier Janiak. Pełną galerię zdjęć z wydarzenia znajdziecie poniżej.

Laureatów plebiscytu "Vivy" poznamy już w lutym.