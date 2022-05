Tłum gwiazd na balu charytatywnym Omeny Mensah i Rafała Brzoski! Lewandowscy, Rozenek i inni

Justyna Steczkowska, Omenaa Mensah, Kasia Bujakiewicz i Weronika Książkiewicz poleciały do Afryki! W jakim celu? Pogodynka TVN jest właścicielką fundacji, która wspiera dzieci w Afryce oraz rozwój tamtejszych szkół. Wraz z gwiazdami chce teraz zebrać fundusze na budowę szkoły w Ghanie. Z tej okazji panie wybrały się do Maroka! Na Instagramie Omeny pojawiło się kilka zdjęć z lotniska i samolotu. Justyna, Weronika i Kasia wezmą udział w sesji zdjęciowej do kalendarza, z którego dochód zostanie przeznaczony właśnie na ten cel . Akcję Omeny wsparła również Małgorzata Rozenek. Niestety, gwiazda TVN nie mogła polecieć do Maroka, ze względu na wcześniejsze zobowiązania . Podoba się Wam ten projekt? Justyna, Omena i Kasia na lotnisku #itakiswiatjestpiekny @k.bujakiewicz @justynasteczkowska @omenaafoundation @omenaa.pl #travel #charity #children 💝💝💝💝 #kalendarz Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Omi Omenaa Mensah (@omenaamensah) 16 Paź, 2015 o 1:57 PDT Justyna, Weronika i Kasia w samolocie Sa moje dziewczyny lecimy!!! 😍😍😍 #travel #kalendarz #itakiswiatjestpiekny #charity #together @itakapl @inglot_cosmetics @omenaafoundation @omenaa.pl #africa #maroko #photoshooting 😘👌🎥📷 @k.bujakiewicz @justynasteczkowska @weronikaksiazkiewicz Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Omi Omenaa Mensah (@omenaamensah) 16 Paź, 2015 o 1:56 PDT Gwiazdy wspierają akcję Omeny Mensah Z energia do dzieła kochane piekna mądre wspaniałe kobiety dziekuje ze jesteście! Dzis w cudownym towarzystwie lecimy do Afryki zeby przybliżyć sie do budowy szkoły dla dzieci ulicy w Temie!!! Bardzo sie cieszę i Dziekuje! @k.bujakiewicz @justynasteczkowska @weronikaksiazkiewicz 😘💋😍🌹🌹🌹🌹🌺🌺🌺 #fashion...