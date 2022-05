Anna Lewandowska w hitowej sukience na lato za 2,5 tys. złotych. Ale spójrzcie na jej buty!

Anna Lewandowska znów zachwyciła letnią kreacją. Ta sukienka kosztuje nie należy do najtańszych, ale wiemy, gdzie kupicie podobną za 119 zł.!

Anna Lewandowska pochwaliła się relacją z rodzinnej kolacji, ale całą uwagę przyciąga jej letnia stylizacja. Ta sukienka to idealny wybór na lato i nie jest tania, ale w sieciówkach z powodzeniem można znaleźć modele w podobnym stylu. Fanki są pod wrażeniem letniego zestawu, a my sprawdzamy dla Was marki i ceny!

Anna Lewandowska w modnej sukience na lato za 2,5 tys. zł

Anna Lewandowska kilka dni temu poinformowała, że rozpoczyna wakacje. Nie oznacza to jednak, że zwalnia tempo i nadal codziennie prezentuje treningi na żywo i motywuje swoje fanki do dbania o formę. Tymczasem sama Anna Lewandowska znów zachwyca idealną figurą, którą tym razem zaprezentowała w żółtej sukience Jacquemus, która kosztuje 2,5 tys. zł. To właśnie minimalistyczne torebki tej marki noszą gwiazdy i blogerki na całym świecie.

Fanki są pod wrażeniem zdjęć zarówno z rodzinnego spotkania, jak i perfekcyjnej letniej stylizacji Anny Lewandowskiej i pytają o marki:

- Prawdziwa rakieta 🔥🤩 pięknie - Skąd ta boska sukienka z pierwszego zdjęcia?? 😍😍 - Piękne chwile❤️ i nic więcej do szczęścia nie trzeba 😍

Instagram / annalewandowskahpba

Na uwagę zasługują też buty żony Roberta Lewandowskiego. Czarne sandały na bardzo wysokim obcasie to model marki buty Giuseppe Zanotti, który kosztuje 2,2 tys. zł. Buty nie tylko maksymalnie wydłużają nogi, ale też nadają charakteru stylizacji.

Instagram / annalewandowskahpba

Podobny model sukienki w stylu Anny Lewandowskiej znajdziecie w aktualnej kolekcji Zary. Pomarańczowy model z fantazyjnym wiązaniem kosztuje 119 zł. My na pewno się na nią skusimy!