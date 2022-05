Anna i Robert Lewandowscy w ostatnich dniach chętnie chwalili się pięknymi kadrami z rodzinnych wakacji. Ale wszystko co dobre szybko się kończy i rajski urlop rodziny również dobiegł końca. Ostatniego dnia rodzinnych wakacji, Anna Lewandowska pochwaliła się uroczym zdjęciem z mężem i córeczkami. W komentarzach pojawiło się wiele zachwytów, ale jedna z internautek wychwyciła pewien szczegół, który postanowiła skomentować. Do dyskusji szybko wtrącili się inni internauci. O co chodzi?

Anna Lewandowska pochwaliła się uroczym zdjęciem z mężem i córeczkami!

Anna i Robert Lewandowscy to zdecydowanie jedna z najbardziej zapracowanych par polskiego show biznesu. Na szczęście małżonkowie są świetnie zorganizowani i potrafią doskonale łączyć obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Para nawet w natłoku spraw zawodowych potrafi jednak tak zarządzić swoim czasem, aby wygospodarować chwile na podróże! Ostatnio Anna i Robert Lewandowscy wybrali się z córkami do Turcji i chętnie relacjonowali swoje wakacje. Gdy jednak dobiegł koniec wypoczynku, Anna Lewandowska postanowiła również go upamiętnić rodzinną fotką z zabawnym podpisem:

- Last evening 🍷 Family Time 🤍 Ps. Zrobić zdjęcie z dwójką dzieci to wyzwanie… a co dopiero z większą liczbą? Znacie to? 😎 - napisała Anna Lewandowska.

Pod nowym postem Anny Lewandowskiej pojawiło się wiele słów zachwytów od fanów.

- Ale wspaniale, rodzinnie 😍😍😍 - Piękna rodzina 😍🔥 - Jacy piękni i szczęśliwi ! ❤️❤️ - Pięknie 🤩😍😁 - piszą fani.

Jedna z fanek zwróciła jednak uwagę na pewien szczegół. Jak wiadomo, Anna i Robert Lewandowscy nie pokazują w sieci twarzy córek. Internautka stwierdziła, że Klara i Laura tak dobrze już o tym wiedzą, że już po prostu nauczyły się chować swoje twarze do zdjęć.

- Dziewczynki już nauczone chować twarz do zdjęć 😅

Ten niewinny komentarz internautki wywołał prawdziwą dyskusję!

- A dziwisz się? Zaraz byłyby skomentowane :/ niech maja spokój :) - Gdybyś miała córkę też byś jej chowała

Internautka postanowiła odpowiedzieć.

- Ale mój komentarz był żartobliwy 😀 i nawiązywał do tego, że właściwie oni słyną z ukrywania twarzy dzieci - odpowiedziała.

A Wy, jakie macie zdanie na temat ukrywania wizerunku swoich pociech w sieci? Podobnie jak Anna i Robert Lewandowscy, czy jednak chętnie dzielicie się zdjęciami swoich dzieci w Internecie?