"The Voice Senior" to program muzyczny, który wyłoni najbardziej uzdolnionych polskich seniorów. Aby wystąpić w show trzeba mieć ukończone 60 lat. Zasady programu są bardzo podobne jak w przypadku "The Voice of Poland". Występy na wszystkich etapach zostaną ocenione przez trenerów. Podczas castingów seniorzy wybierają drużynę ulubionego trenera, a następnie będą rywalizować o miejsce w wielkim finale. Program będzie się składał z czterech odcinków. Emisja pierwszego odbędzie się już 7 grudnia o godzinie 20:05 w TVP2.

Reklama

Zobacz także: Margaret odchodzi z "The Voice of Poland"? Piosenkarka zdradziła swoje plany związane z show

/p>

Jurorzy pierwszej edycji "The Voice Senior"

Na fotelach trenerskich w programie "The Voice Senior" zobaczymy dobrze nam już znanych trenerów z formatu "The Voice of Poland: Andrzeja Piasecznego, który występował w pierwszej, szóstej, siódmej i ósmej edycji oraz Marka Piekarczyka, którego mogliśmy podziwiać w drugiej, trzeciej, czwartej i piątej części show. Natomiast pozostałymi trenerkami będą Urszula Dudziak oraz Alicja Majewska. Dla obu będzie to debiut w roli jurorek.

Zobacz także: Kim jest Alicja Szemplińska, zwyciężczyni The Voice of Poland 2019?

Kto poprowadzi "The Voice Senior"?

W roli prowadzącego programu "The Voice Senior" zobaczymy niezastąpionego Tomasza Kammela, który jest związany z programem już od drugiej edycji "The Voice of Poland". Prowadził również dwie edycje "The Voice Kids". Współprowadzącą będzie Marta Manowska, którą do tej pory znaliśmy jako gospodynię takich programów, jak "Sanatorium miłości" czy "Rolnik szuka żony". Specjalnym wsparciem dla uczestników będzie Nina Busk. Widzowie z pewnością kojarzą ją z programu "Sanatorium miłości".

Kim są uczestnicy "The Voice Senior"?

Znana jest już jedna z uczestniczek "The Voice Senior". Jest nią Tomaszowianka Jadwiga Kocik.

Seniorka jest podopieczną Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Trenuje pod opieką Beaty Niedzielskiej. Z różnych konkursów wokalnych o zasięgu miejskim, wojewódzkim czy ogólnopolskim przywozi nagrody i wyróżnienia - czytamy na stronie tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl.

Łącznie do programu zakwalifikuje się 16 uczestników. W pierwszych dwóch odcinkach zobaczymy przesłuchania w ciemno. Kolejny odcinek to "sing offy", po których w programie zostaje tylko 8 uczestników, którzy zawalczą ze sobą w wielkim finale. Zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez głosowanie sms-owe i otrzyma tytuł Najlepszego głosu w Polsce, 50 000 zł oraz wycieczkę marzeń o wartości 30 000 zł. Jest o co walczyć!

ONS