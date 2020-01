The Voice Kids 3: Kto zasiądzie w jury i kiedy startuje pierwszy odcinek? Poznaj wszystkie szczegóły

Pierwszy odcinek "The Voice Kids 3" zostanie wyemitowany już 1 stycznia 2020 r. o godz. 20:05 na antenie TVP2. To nietypowa data, ponieważ wypada w środę. Drugi odcinek show zobaczymy dopiero 11 stycznia, w sobotę. Kolejne będą pojawiały się już regularnie, co tydzień.

Dzieci, które niewątpliwie skradną nasze serca w programie, mogliśmy podziwiać już w finale "The Voice Senior", gdzie razem ze swoimi trenerami gościnnie zaśpiewały piosenkę "All I Want For Christmas Is You".

Jedną z uczestniczek "The Voice Kids 3" będzie tegoroczna reprezentantka Białorusi na Eurowizji Junior 2019 - Liza Misnikova. O jej udziale w show mówił Artur Orzech podczas Eurowizji w Gliwicach.

"The Voice Kids 3" - trenerzy i prowadzący

W trzeciej edycji nie zmienił się skład jurorski. W dalszym ciągu w fotelach zasiadają Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron z Afromental.

Zmiana nastąpiła natomiast wśród prowadzących. Basię Kurdej-Szatan zastąpiła Ida Nowakowska. Partnerują jej Tomasz Kammel oraz Jaś Dąbrowski, który wraz z Antkiem Scardiną (finalistą pierwszej edycji) również jest komentatorem show.

Oto oficjalny zwiastun programu:

"The Voice Kids 3" - na czym polega program?

"The Voice Kids" jest mutacją formatu "The Voice of Poland", w którym mogą wziąć udział dzieci od 8 do 15 roku życia. W Polsce od 1 stycznia 2020 r. będzie emitowana już 3. edycja show, do której castingi miały miejsce w wakacje. Do przesłuchań w ciemno zakwalifikowało się 100 uzdolnionych dzieci. Każdy z jurorów kompletuje swoją drużynę zabierając ze sobą po 18 osób.

Kolejnym etapem są bitwy, z których każdy juror wyłania 6 reprezentantów. Każdy z nich śpiewa piosenkę castingową po raz drugi, po czym juror wyłania 3 finalistów. W finale mamy tylko 9 reprezentantów łącznie ze wszystkich trzech drużyn. Do ścisłego finału przechodzi po jednej osobie z każdej z drużyn. Finaliści prezentują swoje single stworzone specjalnie na tę okazję. Ten fragment konkursu transmitowany jest na żywo. O zwycięzcy decydują głosy telewidzów.

Zwycięzca programu otrzymuje kontrakt na singiel z wytwórnią Universal Music Polska oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł.

Kariera po "The Voice Kids"

Do tej pory TVP2 wyemitowało dwie edycje "The Voice Kids", które pozwoliły wyłonić naprawdę sporo gwiazd młodego pokolenia. Największą sławę w Polsce zyskały Roxie Węgiel (zwyciężczyni pierwszej edycji) oraz Viki Gabor (finalistka drugiej edycji), które wygrały konkurs Eurowizji Junior kolejno w latach 2018 i 2019.

Odbiorcy pokochali także twórczość Zuzy Jabłońskiej oraz chłopaków z zespołu 4Dreamers, którego członkowie poznali się na planie pierwszej edycji show. Popularność zdobyły także Anika Dąbrowska (zwyciężczyni drugiej edycji) oraz Carla Fernandes, podopieczna Dawida Kwiatkowskiego, z którym niedawno wyruszyła w trasę koncertową. Finalista pierwszej edycji Antek Scardina bierze udział w każdej edycji show, ale nie jest już uczestnikiem, a współprowadzącym i sprawdza się w tym doskonale!

Kogo poznamy w "The Voice Kids 3"? Nie możemy się już doczekać!

Kto podbije serca jurorów oraz publiczności w 'The Voice Kids 3"?