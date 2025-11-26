Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a coraz więcej z nas zadaje sobie pytanie, jaką kreację założyć na wigilijną wieczerzę i nie tylko. Tych warto szukać szczególnie w okresie Black Friday, gdy ceny produktów będą wyjątkowo atrakcyjne. A na jakie fasony warto postawić w tym roku? Idealną inspiracją klasycznego stylu jest Izabela Janachowska. Zobaczcie jej najnowszą sukienkę. W tym fasonie będziecie wyglądać niczym żona milionera. Podobne znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek.

Izabela Janachowska w fenomenalnej sukience idealnej na Boże Narodzenie

Izabela Janachowska od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Była tancerka przede wszystkim uwielbia klasyczną elegancję. Dopasowane topy, czółenka na obcasie czy garnitury od dawna królują w garderobie specjalistki od ślubów. Nic więc dziwnego, że celebrytka regularnie pojawia się również w "Dzień Dobry TVN", gdzie dzieli się z widzami swoimi modowymi trikami. Niedawno Izabela Janachowska zachwyciła czarnym total lookiem i torebką Diora. Wcześniej głośno było o jej czerwonej satynowej sukience czy żółtej maksi kreacji, w której uchwycili ją paparazzi. Teraz kolejna sukienka Izabeli Janachowskiej jest na ustach internautów.

Na najnowszym instagramowym nagraniu Izabela Janachowska zapozowała w pięknej, idealnie skrojonej, czarnej sukience o długości midi z rozkloszowanym dołem w literę "A" i płytkim, subtelnym dekoltem. Całość stylizacji dopełniły szykowne, perłowe kolczyki, klasyczne czarne czółenka na obcasie z noskiem w szpic, delikatny, rozświetlony makijaż oraz wysoko upięte w kucyk włosy, które ozdobiła dziewczęca, czarna wstążka zawiązana w kokardę. Trzeba przyznać, że taki look idealnie pisuje się nie tylko w estetykę "old money", ale też świetnie sprawdzi się podczas oficjalnych wyjść czy zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Internauci zachwyceni najnowszą stylizacją Izabeli Janachowskiej

Izabela Janachowska należy do tych gwiazd, które doskonale wiedzą, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki. Bufiaste, obszerne rękawy, taliowanie w pasie i szeroki dół kreacji perfekcyjnie uwydatniły smukłą sylwetkę, talię osy i niebotycznie długie nogi gwiazdy TVN.

Także internauci zaczęli prześcigać się w komplementach na temat najnowszego looku swojej ulubienicy. "Wyglądasz cudownie", "Pięknie", "Klasa sama w sobie. Jest pani jedną z najbardziej stylowych kobiet w polskim show-bizie i ten outfit doskonale to pokazuje. Kobiety powinny się od Pani uczyć" - czytamy w komentarzach.

Gdzie kupić stylową sukienkę Izabeli Janachowskiej?

Gwiazda TVN jest nie tylko specjalistką od ślubów, ale też kreatorką stylu. To właśnie Izabela Janachowska często dobiera stylizacje Marty Nawrockiej, o których jest głośno w opinii publicznej. Sprawdziłam, skąd pochodzi najnowsza sukienka celebrytki. Okazuje się, że za projektem czarnej midi z bufiastymi rękawami stoi nie kto inny, jak sama Izabela Janachowska. Model Verona jest dostępny w jej sklepie internetowym i kosztuje 599 złotych.

Sukienki w stylu Izabeli Janachowskiej kupisz w sieciówkach

Jeśli spodobała wam się najnowsza sukienka Izabeli Janachowskiej nie wydawać kroci, by wyglądać jak milion dolarów. Mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek. Co więcej, to właśnie na te modele warto polować podczas Black Friday, które już w najbliższy piątek, 28 listopada.

W Reserved za 49,99 złotych kupicie czarną sukienkę o długości midi z bufiastymi rękawami i ozdobnymi przeszyciami na linii talii. Uwagę zwraca romantyczna linia dekoltu w kształcie serca.

Czarna sukienka z bufiastymi rękawami z Reserved za 49,99 złotych w stylu Izabeli Janachowskiej, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Renee za 119,99 złotych czeka na was czarna midi sukienka z kwadratowym dekoltem i bufiastymi rękawami. Podobnie jak w przypadku kreacji Izabeli Janachowskiej, tu również jest rozkloszowany dół w literę "A".

Czarna sukienka z bufiastymi rękawami z Renee za 199,99 złotych w stylu Izabeli Janachowskiej, Fot. materiały prasowe

Dla fanek długości mini też coś znalazłam. W H&M za 209,99 złotych kupicie dziewczęcą, aksamitkną mini sukienkę z baloniastymi rękawami i rozkloszowanym dołem. Szczególną uwagę zwraca okazał satynowa kokarda na plecach.

Czarna sukienka z bufiastymi rękawami z H&M za 209,99 złotych w stylu Izabeli Janachowskiej, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawą propozycję znalazłam dla was w Mohito za 159,99 złotych. Klasyczna mini sukienka z bufiastymi rękawami i fantazyjnym dekoltem z biżuteryjną aplikacją w postaci kryształków, dodających iście świątecznego błysku, świetnie sprawdzi się w okresie Bożego Narodzenia, Sylwestra i nie tylko.

