Czyżby TVP szykowało dla fanów Eurowizji wielką niespodziankę tuż przed wielkim finałem preselekcji do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji? Jak ustalił jeden z portali, Telewizja Polska myśli nad przyznaniem dwóch tzw. dzikich kart.

Znamy listę polskich kandydatów do Eurowizji 2026

Wielkimi krokami zbliża się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, który w tym roku rozpocznie się w połowie maja w Wiedniu. W zeszłym roku nasz kraj reprezentowała Justyna Steczkowska, która wyjątkowo wysoko zawiesiła poprzeczkę. Kto tym razem zawalczy o udział w największym muzycznym starciu w Europie?

Jak oficjalnie przekazała Telewizja Polska, o udział w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu rywalizować będą Alicja Szemplińska, Anastazja Maciąg, Karolina Szczurowska, Piotr Pręgowski, Ola Antoniuk, Stasiek Kukulski, Jeremi Sikorski i Basia Giewont. Jak dotąd nie podano jednak, kiedy odbędzie się finałowy koncert, podczas którego dowiemy się, kto będzie reprezentował Polskę.

Eurowizja 2026. TVP rozda dwie dzikie karty?

To jednak nie koniec niespodzianek. Jak ustalił Pudelek, Telewizja Polska rozważa rozdanie dwóch "dzikich kart". Według doniesień nadawca zabiega o... Michała Szpaka i Marcina Maciejczaka. Warto zaznaczyć, że takie działanie jest zgodne z regulaminem polskich preselekcji.

Zarówno za Michałem, jak i Marcinem stoi ogromna rzesza wiernych fanów, a przy tym są to nazwiska, które świetnie nadają się do promocji całego wydarzenia. Na korytarzach mówi się, że TVP jest w stanie przeznaczyć bardzo wysokie budżety na tę dwójkę bo wiedzą, że uratują im preselekcje przekazał informator Pudelka.

Jak informuje źródło Pudelka, Michał Szpak miał postawić Telewizji Polskiej bardzo stanowcze warunki. Według portalu wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy koncertu transmitowanego na żywo. Zamiast tego występy finalistów preselekcji mają zostać wcześniej nagrane w studiu programu "Jaka to melodia?".

Finałowe występy zostaną nagrane 28 lutego i 1 marca w studiu programu 'Jaka to melodia?', a emisja koncertu odbędzie się tydzień później, 7 marca. Dziś uczestnicy poznają parametry sceny, co pozwoli im zaplanować swój występ. Na zgłaszanie pomysłów mają tydzień mówi źródło portalu.

Zobacz także: