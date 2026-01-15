Piotr Pręgowski, 71-letni aktor znany szerokiej publiczności z roli Patryka Pietrka w serialu "Ranczo", został ogłoszony jednym z uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Informacja ta wywołała duże poruszenie wśród fanów oraz komentatorów, ponieważ nikt nie spodziewał się, że artysta tego formatu zdecyduje się na taki krok. Wielu też komentuje wiek artysty. Piotr Pręgowski zabrał głos.

Piotr Pręgowski zawalczy w preselekcjach do Eurowizji 2026

70. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. W środę, 14 stycznia 2026 roku, poznaliśmy listę uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Jak ogłosiła TVP, znajdują się na niej między innymi: Basia Giewont, Stanisław Kukulski, Jeremi Sikorski, Aleksandra Antoniak, Alicja Szemplińska, Karolina Szczurowska i Anastazja Maciąg oraz Piotr Pręgowski, uwielbiany przez widzów stacji w roli Patryka Pietrka z kultowego serialu "Ranczo", który w producji wraz z serialową Jolą, w tej roli Elżbieta Romanowska, tworzył duet disco-polo "Duo Spoko".

Jak się okazuje, serialowa rzeczywistość ziszcza się w prawdziwym życiu. Chociaż jego występ zawierać będzie humorystyczne elementy, Piotr Pręgowski zapewnia, że udział w Eurowizji traktuje niezwykle poważnie.

Naprawdę zgłaszam się do preselekcji, jak Boga kocham! Mam świetny przebój i chciałbym, żeby mogło go usłyszeć jak najwięcej osób. - przyznał w rozmowie z Plejadą.

Piotr Pręgowski o udziale w preselekcjach do Eurowizji 2026 i swojej piosence

Na preselekcjach do Eurowizji 2026 Piotr Pręgowski zaprezentuje utwór zatytułowany "Parawany tango". Jak przyznaje sam artysta, jest on autorem tekstu i współkompozytorem muzyki. Piosenka ma lekką, wakacyjną formę, lecz zawiera także elementy humorystyczne i refleksyjne. Tytuł odnosi się do charakterystycznego widoku polskich plaż, wypełnionych kolorowymi parawanami.

Według Pręgowskiego, piosenka jest "hitem masowego rażenia", a jej celem jest nie tylko zabawienie słuchaczy, ale także wywołanie wzruszenia. Aktor podkreśla, że "Parawany tango" świetnie brzmi nie tylko latem, ale także teraz, w okresie zimowym.

Traktuję to trochę jak wątek komediowy, czyli z humorem, ale i nutą wzruszenia. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, można wręcz powiedzieć, że szczęśliwy. To daje mi rozpęd i motywację, by w tym roku podbić jeszcze Opole, Sopot i kolejne festiwale. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale naprawdę czuję ogromną radość i mam wrażenie, że jesteśmy wręcz skazani na sukces. - dodał.

Fani "Rancza" zachwyceni udziałem Piotra Pręgowskiego w walce o Eurowizję 2026

Aktor nie krył radości z możliwości udziału w preselekcjach. W rozmowie z Plejadą sam odniósł się też do swojego wieku, który szeroko jest komentowany zarówno przez fanów Eurowizji, jak i serialu "Ranczo".

Jestem chyba najstarszym kandydatem, który pojawi się w koncercie. Jeśli okazałoby się, że tak jest, to chyba będę musiał zgłosić to do Księgi Rekordów Guinnessa — choć najpierw muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić. Nie nastawiam się oczywiście na żaden twardy bój. Każdy z nas — jeśli mogę tak to ująć — podejdzie do tego z pełną powagą, zaśpiewa to, co ma do zaśpiewania, a resztę zostawiamy widzom i oni to ocenią. - podkreśla Piotr Pręgowski.

Podkreślił również, że przygotowania do występu będą dopięte na ostatni guzik i że zrobi wszystko, aby występ był atrakcyjny dla publiczności.

Zabawianie ludzi zawsze traktuję niezwykle poważnie. Gdybym nie podchodził do tego z pełnym zaangażowaniem, widownia na pewno nie byłaby zadowolona. A ja dam z siebie wszystko, aby publiczność była zachwycona.

Na wiadomość o udziale Pręgowskiego w preselekcjach entuzjastycznie zareagowali fani serialu "Ranczo". W mediach społecznościowych przypomniano o serialowym duecie "Duo Spoko", który w serialu tworzył z Elżbietą Romanowską. Tym razem jednak artysta występuje solo, śmiejąc się: "Niestety ja teraz występuję solo, bo Jola musiała zostać z dzieciakami w domu".

Wkrótce rozpocznie się produkcja teledysku do utworu "Parawany tango". Piotr Pręgowski zapowiedział, że prawdopodobnie pojawi się w nim jego żona, aktorka Ewa Kuryło, która bardzo wspiera męża w jego muzycznych planach.

Eurowizja 2026 w Wiedniu: kiedy i gdzie wystąpi Polska?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja 2026 roku w Wiener Stadthalle w Wiedniu, stolicy Austrii. Polska delegacja wystąpi w pierwszym półfinale – 12 maja. TVP zapowiedziała organizację koncertu telewizyjnego, podczas którego zostanie wyłoniony reprezentant Polski. Na liście uczestników, tuż obok Piotra Pręgowskiego, znaleźli się:

Alicja Szemplińska - piosenkarka, finalistka 10. edycji "The Voice of Poland". Miała reprezentować Polskę podczas Eurowizji w 2020 roku, jednak konkurs został odwołany ze względu na pandemię.

Anastazja Maciąg - piosenkarka, finalistka 3. edycji "The Voice Kids"

Karolina Szczurowska - piosenkarka

Ola Antoniuk - piosenkarka

Stasiek Kukulski - uczestnik "The Voice Kids", laureat "Szansy na sukces" oraz laureat Nagrody Publiczności podczas koncertu Debiutów podczas KFPP w Opolu w 2025 roku

Jeremi Sikorski - piosenkarz, muzyk i aktor

Basia Giewont - piosenkarka, kompozytorka, aktorka teatralna i musicalowa

Zobacz także: