Tego mogliście nie wiedzieć o Ani Wyszkoni! Ma za sobą trudny rozwód, jej syn jest już dorosły, a teraz została gwiazdą Polsatu! 

Gwiazdą koncertu walentynkowego 2021 Polsatu będzie Anna Wyszkoni! Gwiazda polskiej sceny nawiązała współpracę ze stacją już jakiś czas temu - będzie także gospodynią nowego show wnętrzarskiego - "Design Dream. Pojedynek na wnętrza". Mało kto wiedział do tej pory, że piosenkarka uwielbia dekorować wnętrza (jednak patrząc na jej dom nie trudno się tego domyślić). Zebraliśmy kilka innych faktów o artystce, które mogły być dla Was tajemnicą!

1. Ania Wyszkoni w lipcu tamtego roku skończyła 40 lat!

2. Obecnie związana jest ze swoim menadżerem, Maciejem Durczakiem. Nie planują ślubu. Wcześniej była mężatką, jej mężem był Adam Piguła. Jest z nim rozwiedziona. O trudnym przeżyciu opowiedziała kilka lat temu w "Gali":

Przerosły nas obowiązki – i to nie tylko związane z dzieckiem, bo z tymi jakoś sobie radziłam. Przerosło nas mieszkanie razem, obowiązki związane z praniem, zmywaniem, sprzątaniem – zwykła codzienność. Teraz myślę, że wina była po obu stronach. Oboje nie byliśmy gotowi na dorosłe życie. Trudno to nazwać rutyną, bo nie mieliśmy czasu w nią popaść. On pracował za granicą. Nasze drogi się rozjechały. - zdradza