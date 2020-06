Jak mieszka Ania Wyszkoni? Zobaczcie wnętrza z jej domu! Jest bajecznie! 

Jest jedną z najpopularniejszych polskich artystek, która nieustannie wydaje nowe płyty i sporo koncertuje. Jednak w czasie pandemii i poniekąd przymusowej izolacji Anna Wyszkoni została w domu. Dzięki temu na jej Instagramie pojawiło się mnóstwo zdjęć z domu gwiazdy! Jak mieszka Anna Wyszkoni? Bajecznie i bardzo stylowo. Zobaczcie sami!

Anna Wyszkoni w czasie izolacji bardzo tęskniła za sceną. Jednak nie siedziała bezczynnie! Myślała nad kolejnymi utworami!

Tęsknota za sceną narasta i coraz gorzej sobie z nią radzę. Z drugiej strony inspiruje mnie do tworzenia nowych utworów. Dźwięki mnożą się w mojej głowie jak szalone🎼 Mam nadzieję, że jeśli nie na scenę, to przynajmniej do studia będę mogła wejść w najbliższym czasie - pisała jakiś czas temu wokalistka, przy okazji pokazując zdjęcie z salonu!