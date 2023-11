Program „Szansa na sukces” jeszcze się nie rozpoczął, a już mamy pierwszą aferę! Anna Wyszkoni, która ma się pojawić w muzycznym programie stała się bohaterką wpisu Angeliki Konkol, żony lidera zespołu „Łzy”, która ma do niej żal o to, że w „Szansie na sukces” zaśpiewa piosenkę „Agnieszka”. W obszernym wpisie w mediach społecznościowych żona autora tekstów zarzuca piosenkarce, że wciąż gra na koncertach utwory zespołu, do którego już nie należy! Zobaczcie, co jeszcze napisała!

Okazuje się, że Anna Wyszkoni zaśpiewa w programie „Szansa na sukces” piosenkę „Agnieszka”, która jest hitem zespołu "Łzy", do którego gwiazda należała. To zdenerwowało Angelikę Konkol, która uważa, że artystka powinna promować własne utwory, szczególnie jeśli w programie występuje pod własnym nazwiskiem!

Aniu! Z całym szacunkiem, ale ile można? No ile? To że grasz regularnie piosenki zespołu Łzy na swoich koncertach Anny Wyszkoni - ok! To, że idziesz do telewizji na sylwestra i wykonujesz tam piosenkę zespołu Łzy - ok! Ale idziesz do szansy na sukces jako Anna Wyszkoni z piosenką Agnieszka ZESPOŁU ŁZY? Serio? Od rozstania z zespołem minęło wiele lat. Wydalas wiele płyt i singli, które były w radio itp. I idziesz do programu z piosenką''Agnieszka już dawno..' ' Czy ty sięgnęłas już dna? Dna totalnego?

Po prostu żenujące! Niektórzy' 'Gówno spod siebie by zjedli' '! Sorry za język, ale ile można wytrzymać!