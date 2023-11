2 z 5

Mimo że do emisji 8. edycji „Tańca z Gwiazdami” zostało sporo czasu, to jednak fani show już nie mogą się doczekać i dyskutują na temat zbliżającego się sezonu. Ostatnio dokonali odkrycia, że Wiktoria Gąsiewska zatańczy z… Oskarem Dziedzicem! Tancerz zadebiutuje w roli trenera show. Skąd pomysł, że to właśnie z nim zatańczy dziewczyna Zdrójkowskiego?

