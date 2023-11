Z programem rozstaje się również Hania Żudziewicz:

Przez 5 edycji, miałam przyjemność być częścią wspaniałego show tanecznego. Program Dancing with the Stars, nie tylko zmienił podejście telewidzów do tańca, ale też moje. Każdy mój partner był inny, wyjątkowy, każdy pokazał mi "swój świat". Dużo się dzięki temu nauczyłam i bardzo IM za to dziękuję. Zabieram ze sobą wszystkie najpiękniejsze chwile????????- napisała na Instagramie. (...) Narazie zostaje w 100% w "swoim sportowym świecie tańca". Trzymajcie za mnie kciuki kochani!????????