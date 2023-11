Agnieszka Hyży, która przeprowadza relacje od kulis "Tańca z Gwiazdami", w rozmowie z "Faktem" oceniła udział Popka w show Polsatu.

Nie znam jego historii do końca, więc też nie chciałabym oceniać i się wypowiadać. Natomiast ja jestem trochę zwierzakiem telewizyjnym i po tych trzynastu latach też wiem czym się kieruje telewizja, media i co jest potrzebne. Jeżeli jest kontrowersja to fajnie, bo najgorsza w ogóle w telewizji jest nijakość i bylejakość, czy taka przezroczystość. Najfajniejsze są te emocje, że albo się kogoś uwielbia i kocha, albo się właśnie go nienawidzi. Gorzej jak tak ciężko wyrobić sobie zdanie. W związku z tym może to jest powód dla którego takie osoby powinny być w takich programach. A teraz co one z tym zrobią i jak one się zaprezentują - wszystko już w ich rękach - oceniła Agnieszka Hyży.