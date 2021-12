"Taniec z Gwiazdami": Odmieniona Hanna Żudziewicz. Pokazała się w nowej fryzurze! "Stary Rok - Nowa Ja"

Producenci "M jak miłość" mają dla fanów serialu kolejną niespodziankę. O boku Olka pojawić się ma nowa dziewczyna! Co więcej, jest to gwiazda doskonale znana widzom "Tańca z gwiazdami" - Hanna Żudziewicz . Tancerka pokazała właśnie na Instagramie wspólne zdjęcia z planu serialu. Zobaczcie, jak razem wyglądają! Zobacz także: W "M jak miłość" Bartek zemści się na Grzelaku! Janek zamknie go w więzieniu i pozbędzie się rywala? Hanna Żudziewicz w "M jak miłość" Hanna Żudziewicz zamieściła wspólne zdjęcia z odtwarzającym rolę Olka aktorem Maurycym Popielem. Czy ktoś kojarzy mojego nowego lekarza, albo korzystał z jego pomocy? To był mega ciekawy i pozytywny dzień na planie M jak miłość. Ciekawi... efekty niedługo - napisała Hanna. Jak twierdzi portal superseriale.se.pl, tancerka wkrótce dołączy do obsady "M jak miłość". Ma się pojawić w szpitalu, gdzie pracuje młody Chodakowski, jako pacjentka. Olek zaś, znany ze słabości do pięknych kobiet, może ulec jej wdziękom. Wszystko wskazuje na to, że w nowych odcinkach "M jak miłość" na początku 2020 roku zanosi się na gorące sceny z udziałem Olka - czytamy. Czy Hanna Żudziewicz na dłużej zagości w serialu, okaże się po nowym roku. Tancerka ma na koncie sporo sukcesów - m.in. udało jej się wywalczyć Kryształową Kulę z Robertem Wabichem, również znanym aktorem serialowym. Piękna tancerka prywatnie związana jest z Jackiem Jeschke - którego dziś oglądać będziemy w finale "Tańca z gwiazdami" u boku Basi Kurdej-Szatan . Jak wiadomo Basia również jest gwiazdą "M jak miłość". Hania Żudziewicz z serialowym Olkiem: Wyświetl ten post na...