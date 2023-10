Jacek Jeschke jakiś czas temu oficjalnie zainaugurował swoją modową markę S.T.A.R.S - na imprezie pojawił się w towarzystwie partnerki, Hani Żudziewicz! My nie mogliśmy go nie zapytać o to, jak wygląda ich związek i czy często zdarzają się im kłótnie. Jak sobie radzę z kryzysami? Zobaczcie, co nam zdradził tancerz, ale również... projektant!

