"Taniec z Gwiazdami: Karolina Pisarek wraca z treningu. Zmęczona i bez makijażu. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Jak Karolina Szostak prezentuje się na co dzień? Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia gwiazdy Polsatu! Paparazzi "przyłapali" dziennikarkę pod jednym z butików w Warszawie. Karolina Szostak w długiej kwiecistej sukience, która podkreśliła jej figurę, wybrała się na zakupy. Zobaczcie sami! Karolina Szostak w kwiecistej sukni Karolina Szostak jakiś czas temu przeszła ogromną metamorfozę. Dziennikarka zmieniła dietę i rozpoczęła ostre treningi dzięki czemu schudła blisko 30 kilogramów. Dziś gwiazda Polsatu zachwyca szczupłą figurą, którą lubi podkreślać w kobiecych stylizacjach. Na profilu Karoliny Szostak na Instagramie często pojawiają się zdjęcia, na których możemy podziwiać jej zgrabną sylwetkę. Internauci są zachwyceni metamorfozą dziennikarki, chociaż jakiś czas temu część fanów sugerowała, że Karolina Szostak przesadziła z odchudzaniem. Teraz paparazzi "przyłapali" Karolinę Szostak na zakupach w Warszawie. Gwiazda Polsatu wybrała się do butiku w długiej sukience w kolorowe kwiaty. Modna kreacja podkreśliła jej figurę! Look dziennikarki uzupełniła brązowa torebka i białe sportowe buty. Zobaczcie, jak Karolina Szostak prezentuje się na zdjęciach paparazzi. Musimy przyznać, że gwiazda Polsatu wygląda świetnie! Zobacz także: Czy wiesz, ile schudły te gwiazdy? Sprawdź się w naszym QUIZIE! Karolina Szostak jakiś czas temu przeszła ogromną metamorfozę i mocno schudła. Dziś zachwyca swoim wyglądem! Dziennikarka może pochwalić się szczupłą figurą, którą lubi podkreślać w kobiecych stylizacjach. Ta sukienka w kwiaty o długości maxi to najlepszy na to dowód!