Ślub Karoliny Pisarek był wielkim wydarzeniem w mediach. Modelka zadbała o to, by o jej weselu było na prawdę głośno. Karolina Pisarek zdradziła, ile dostała w kopertach od weselnych gości, czym wywołała kontrowersje w Internecie. Ida Nowakowska nie widzi nic złego w tym, że modelka pochwaliła się hojnością gości? Zapytaliśmy!

Jeżeli dla niej to jest ok, to...